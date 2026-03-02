Εκτοξεύονται οι τιμές των ιδιωτικών τζετ – Φεύγουν άρον άρον οι πλούσιοι από το Ντουμπάι

Οι ιρανικές επιθέσεις στο Ντουμπάι και το κλείσιμο του αεροδρομίου του έχουν προκαλέσει αναταραχή μεταξύ των πλουσίων να εγκαταλείψουν τα εμιράτα μέσω εναλλακτικών διαδρομών με ιδιωτικά τζετ.

Η συνήθως λαμπερή πόλη – μια παιδική χαρά για δισεκατομμυριούχους, influencers και εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες – βρίσκεται σε αναστάτωση από τότε που τα drones και οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και προκάλεσαν ζημιές στο αεροδρόμιο και έπληξαν πολλά ξενοδοχεία και αξιοθέατα υψηλού προφίλ.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι συνέχισε να αναχαιτίζει εισερχόμενους πυραύλους και drones τη Δευτέρα, καθώς η χώρα ανακοίνωσε το κλείσιμο της πρεσβείας της στην Τεχεράνη εν μέσω του διευρυνόμενου περιφερειακού πολέμου.

Κάποιοι στο Ντουμπάι κατευθύνθηκαν προς το Ομάν, μια διαδρομή τεσσάρων και μισής ώρας με το αυτοκίνητο, η οποία έχει δει μικρή αναστάτωση και όπου το αεροδρόμιο του Μουσκάτ συνεχίζει να λειτουργεί, αν και με καθυστερήσεις.

Η πλειονότητα των εμπορικών πτήσεων από το Μουσκάτ προς την Ευρώπη είναι πλήρεις μέχρι αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ιστότοπους κρατήσεων.

Η Αλεξάνδρα Βαβίλοβα, μια Ρωσίδα τουρίστρια που έκανε διακοπές στο Ντουμπάι, είπε ότι κατάφερε να εξασφαλίσει ένα από τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα το βράδυ: μια πτήση από το Μουσκάτ προς το Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές των ιδιωτικών τζετ από το Μουσκάτ έχουν εκτοξευθεί, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της δυσκολίας εξασφάλισης αεροπλάνων στην ασταθή περιοχή.

Η JetVip, μια εταιρεία ιδιωτικών τζετ με έδρα το Μουσκάτ, δήλωσε στον Guardian ότι μια πτήση προς την Κωνσταντινούπολη με ένα Nextant – ένα από τα μικρότερα διαθέσιμα τζετ – κοστίζει τώρα περίπου 85.000 ευρώ, περίπου τρεις φορές την συνήθη τιμή. Οι θέσεις σε ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ προς τη Μόσχα κοστίζουν περίπου 20.000 ευρώ ανά άτομο.

Αρκετές εταιρείες ιδιωτικών τζετ δήλωσαν ότι προς το παρόν δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν αεροσκάφη λόγω της δυσκολίας τοποθέτησης στόλων στη Μέση Ανατολή.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας τσάρτερ AlbaJet με έδρα την Αυστρία δήλωσε ότι «η διαθεσιμότητά της ήταν εξαιρετικά περιορισμένη», προσφέροντας πτήσεις προς την Ευρώπη για περίπου 90.000 ευρώ. «Πολλοί φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν θα εκτελέσουν την πτήση λόγω των ασφαλιστικών απαιτήσεων και της απόφασης του ιδιοκτήτη. Έτσι, μεγάλη ζήτηση, πολύ μικρή προσφορά».

Άλλοι που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα ΗΑΕ έχουν επιλέξει το 10ωρο ταξίδι με το αυτοκίνητο προς το Ριάντ, του οποίου το αεροδρόμιο παραμένει σε λειτουργία.

Το Semafor ανέφερε ότι ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας είχαν κάνει κρατήσεις για στόλους SUV για να μεταφέρουν πελάτες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας προτού κανονίσουν περαιτέρω ιδιωτικές πτήσεις.

Tourists dining at a restaurant in Dubai fled in panic after mistaking the sound of the iftar cannon for a missile attack. pic.twitter.com/pyoQ3wyoJw — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Ο Ameerh Naran, διευθύνων σύμβουλος της μεσιτικής εταιρείας ιδιωτικών τζετ Vimana Private Jets, δήλωσε στο πρακτορείο ότι οι πτήσεις από το Ριάντ προς την Ευρώπη κοστίζουν πλέον έως και 350.000 δολάρια.

Η αναστάτωση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα στην Ιταλία, αφού ο υπουργός Άμυνας, Guido Crosetto, επέστρεψε σπίτι του τη Δευτέρα με ιταλικό κυβερνητικό αεροσκάφος, προκαλώντας κριτική καθώς εκατοντάδες άλλοι Ιταλοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι.

Ο Crosetto κατηγορήθηκε ότι βρισκόταν στο Ντουμπάι για διακοπές με την οικογένειά του όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το επεισόδιο έχει εγείρει ευρύτερα ερωτήματα στη Ρώμη σχετικά με το εάν η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί σωστά για την επικείμενη σύγκρουση, ωθώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν την παραίτησή του.

Σε μια προφανή προσπάθεια να περιορίσει περαιτέρω αντιδράσεις, επέστρεψε μόνος στην Ιταλία, αφήνοντας την οικογένειά του στο Ντουμπάι. Είπε ότι πλήρωσε ο ίδιος την πτήση.

Σε επικοινωνία με τον Guardian, ο Crosetto είπε: «Είμαι στο γραφείο μου και ασχολούμαι με πολύ πιο σοβαρά ζητήματα και δεν νομίζω ότι το γεγονός ότι έχω εγκλωβιστεί, όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, είναι σημαντικό ζήτημα».

Για τους περισσότερους τουρίστες, ωστόσο, η μόνη επιλογή είναι να καταφύγουν στο Ντουμπάι.

Σύγχυση επικράτησε τη Δευτέρα σχετικά με τη λειτουργία των αεροδρομίων του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, με αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τις αναχωρήσεις, τις ακυρώσεις και το πότε ενδέχεται να ξαναρχίσουν οι πτήσεις. Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Emirates, flydubai και Etihad, ανακοίνωσαν ότι θα ξαναρχίσουν έναν περιορισμένο αριθμό πτήσεων, κυρίως για να βοηθήσουν στον επαναπατρισμό των αποκλεισμένων επιβατών.

Το τουριστικό συμβούλιο του Ντουμπάι έδωσε εντολή στα τοπικά ξενοδοχεία να μην εκδιώξουν τους τουρίστες που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω μαζικών ακυρώσεων πτήσεων και να παρατείνουν τη διαμονή τους με τους ίδιους όρους με τις αρχικές τους κρατήσεις.

Ωστόσο, ορισμένοι Ρώσοι τουρίστες παραπονέθηκαν στο διαδίκτυο ότι τους έλεγαν να «πληρώσουν» ή να εγκαταλείψουν τα θέρετρά τους.

⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

«Η ρεσεψιονίστ στο ξενοδοχείο μας είπε να επικοινωνήσουμε με το πρακτορείο κρατήσεων, ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι μια απαίσια στάση απέναντι στους ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί σε μια ξένη χώρα», είπε μια Ρωσίδα σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Telegram.

Χιλιάδες δυτικοί τουρίστες έχουν επίσης βρεθεί αποκλεισμένοι στη θάλασσα, περιορισμένοι σε κρουαζιερόπλοια στα ανοικτά των ακτών του Κόλπου, καθώς τα λιμάνια σε όλη την περιοχή αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις από τις ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τουλάχιστον έξι μεγάλα κρουαζιερόπλοια, το καθένα με χιλιάδες επιβάτες, είναι αγκυροβολημένα σε λιμάνια ή κοντά σε αυτά σε όλη την περιοχή, με τους επιβάτες τους να περιορίζονται στα πλοία και σε ορισμένες περιπτώσεις τους έχει ειπωθεί να παραμείνουν στις καμπίνες τους και να μην βγαίνουν στα μπαλκόνια τους.

Οι τουρίστες στο κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 4 φωτογράφισαν μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από το λιμάνι του λιμανιού Zayed στο Άμπου Ντάμπι την Κυριακή, μετά από μεγάλες εκρήξεις που προκλήθηκαν εκεί από ιρανικά drones. Δήλωσαν στην εφημερίδα Bild ότι σοκαρίστηκαν και φοβήθηκαν βλέποντας πώς ο παράδεισος των διακοπών τους είχε μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη.

Οι επιβάτες του MSC Euribia, που είχαν αποκλειστεί στο Ντουμπάι, δήλωσαν ότι τα κλειδιά του δωματίου τους είχαν ανανεωθεί και τώρα ισχύουν μέχρι τις 6 Μαρτίου, καθώς οι τουρίστες δεν θα μπορούσαν να αποβιβαστούν από το πλοίο σύντομα.

