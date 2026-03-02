Στις φλόγες τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στο Στενό του Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν απόψε ότι ένα τάνκερ ελληνικών συμφερόντων φλέγεται στο Στενό του Ορμούζ, αφού χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την είδηση, ωστόσο, να μην επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας.

Στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία, αναφέρεται ότι πρόκειται για το πλοίο «Athen Nova», ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι προφανώς πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου «Athe Nova», με σημαία Ονδούρας και ελληνικών συμφερόντων.

Επίσης, οι Φρουροί δεν δηλώνουν ρητά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και στο συμβάν αυτό γίνεται αναφορά, σε μια γραμμή, στην έκθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

«Το δεξαμενόπλοιο Athe Nova, ένα (πλοίο) των συμμάχων των Αμερικανών στο Στενό του Ορμούζ, φλέγεται ακόμη, αφού επλήγη από δύο drones», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει από το λιμάνι Muscat και κατευθυνόταν προς το Basrah, όταν σημειώθηκε το συμβάν. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές.

Το Σάββατο, 28/2, οι Φρουροί ανέφεραν ότι το Στενό του Ορμούζ, ένας θαλάσσιος δρόμος-«κλειδί» για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, έχει κλείσει «ντε φάκτο» για τη ναυσιπλοΐα, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

