Αναβολή διελεύσεων και αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές αρχές μετά την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ, τον Κόλπο του Ομάν και τη Βόρεια Αραβική Θάλασσα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος επικοινώνησε με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και να τους παρασχεθούν σχετικές οδηγίες ασφαλείας.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η ναυτιλιακή κοινότητα για τις τρέχουσες εξελίξεις, ενώ εστάλησαν αναλυτικές συστάσεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα των ελληνικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή αυξημένου κινδύνου.

Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κατάσταση και διατηρεί τακτική επικοινωνία με τα υπό ελληνική σημαία πλοία, με στόχο την άμεση αντίδραση σε περίπτωση ανάγκης.

Αναβολή διέλευσης μέσω των στενών για τα υπό αμερικανικών συμφερόντων πλοία

Όπως αναφέρουν οι ιδιωτικές εταιρείας ασφάλειας ναυσιπλοίας μετά από κοινές αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ–Ισραήλ κατά στόχων των IRGC στο Ιράν, τα πλοία υπό αμερικανική σημαία, καθώς και τα πλοία που μεταφέρουν αμερικανικό φορτίο, συνιστάται να αναβάλουν τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ εν αναμονή πιθανής ιρανικής αντίδρασης.

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι οι Χούθι θα επαναλάβουν επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, τα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα θα πρέπει να αυξήσουν τις επιτηρήσεις, να περιορίσουν το μη απαραίτητο προσωπικό από το άνω κατάστρωμα και να διασφαλίσουν τη στεγανότητα του πλοίου.

