Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε ότι η πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στοχεύει «στην εξάλειψη της απειλής των βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς του Ιράν και της απειλής που αποτελεί ο ναυτικός του στόλος, ιδίως για τη ναυσιπλοΐα».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης «μπορούν να επιτευχθούν χωρίς χερσαίες δυνάμεις». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ένταση στην περιοχή μπορεί να κλιμακωθεί.

Τέλος, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν πραγματοποιήθηκαν μόνο αφού διαπιστώθηκε ότι ο σύμμαχός τους, το Ισραήλ, επρόκειτο να προβεί σε στρατιωτική ενέργεια στην περιοχή, προσθέτοντας ότι «γνωρίζαμε ότι αν δεν τους επιτεθούμε προληπτικά πριν εξαπολύσουν αυτές τις επιθέσεις, θα υποστούμε μεγαλύτερες απώλειες».

