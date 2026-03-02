search
02.03.2026 22:53

Ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ – Το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του που προκάλεσε προβληματισμό

02.03.2026 22:53
trump

Ένα ευδιάκριτο, κόκκινο σημάδι στον λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς κάτω από το δεξί του αυτί, έγινε αντικείμενο συζήτησης, προκαλώντας νέα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Κατά τη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίου τιμής στον Λευκό Οίκο, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε καθαρά το σημάδι σε σειρά εικόνων. Η αλλοίωση στο δέρμα διακρίνεται με σαφήνεια σε αρκετά στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Η όψη του παραπέμπει περισσότερο σε εξάνθημα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση για την αιτία του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητήματα που αφορούν στην υγεία του Αμερικανού προέδρου έρχονται στο προσκήνιο. Κάθε φορά που προκύπτει σχετική συζήτηση, ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει πως ο πρόεδρος «χαίρει άκρας υγείας», επιχειρώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες.

Σε σχετικό ρεπορτάζ του CBS, ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, Sean Barbabella, ανέφερε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί «μια κοινή αλοιφή τα βράδια».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2026 είχαν κυκλοφορήσει σενάρια που υποστήριζαν πως ο Τραμπ είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Τρεις μέρες μετά την έναρξη της κοινής επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, κανείς δεν ξέρει πού οδηγεί αυτός ο πόλεμος

Μέση Ανατολή: Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – Δεν θα είστε ασφαλείς ούτε στην πατρίδα σας, απειλεί η Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

Στις φλόγες τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

