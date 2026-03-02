Ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ – Το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του που προκάλεσε προβληματισμό

Ένα ευδιάκριτο, κόκκινο σημάδι στον λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς κάτω από το δεξί του αυτί, έγινε αντικείμενο συζήτησης, προκαλώντας νέα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Κατά τη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίου τιμής στον Λευκό Οίκο, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε καθαρά το σημάδι σε σειρά εικόνων. Η αλλοίωση στο δέρμα διακρίνεται με σαφήνεια σε αρκετά στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Η όψη του παραπέμπει περισσότερο σε εξάνθημα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση για την αιτία του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητήματα που αφορούν στην υγεία του Αμερικανού προέδρου έρχονται στο προσκήνιο. Κάθε φορά που προκύπτει σχετική συζήτηση, ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει πως ο πρόεδρος «χαίρει άκρας υγείας», επιχειρώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες.

President Trump was seen with what appeared to be a rash on his neck during Monday’s Medal of Honor ceremony.



CBS News obtained a statement from Dr. Sean Barbabella, physician to the President of the United States, who said Mr. Trump was using a "very common cream on the right… pic.twitter.com/TDuIqS4sFG — CBS News (@CBSNews) March 2, 2026

Σε σχετικό ρεπορτάζ του CBS, ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, Sean Barbabella, ανέφερε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί «μια κοινή αλοιφή τα βράδια».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2026 είχαν κυκλοφορήσει σενάρια που υποστήριζαν πως ο Τραμπ είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

