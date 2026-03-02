search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:30
LIFESTYLE

02.03.2026 11:50

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

02.03.2026 11:50
Βαθιά προβληματισμένη η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, τόσο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και για τα σχόλιο ορισμένων στο διαδίκτυο, για τους Έλληνες που εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι.

Παρατηρεί πως αυτό δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Κάνει λόγο για «κατάντια» ορισμένων, που ειρωνεύονται πρόσωπα και δύσκολες καταστάσεις.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση που παραμένει ενεργή στα social media, θέλησε να διατυπώσει τη δική της άποψη μετά τα σχόλια που διάβασε.

Σε ανάρτησή της μάλιστα επισύναψε ορισμένα, για πρόσωπα που είτε βρέθηκαν στο Ντουμπάι και έφυγαν λίγες μέρες πριν τους βομβαρδισμούς, είτε για άτομα που παραμένουν στη δίνη του πολέμου.

Όπως έγραψε, είναι διαφορετικό πράγμα η διαφωνία από την κοροϊδία. Τονίζει πως πρόκειται για μια νοοτροπία που κάποια στιγμή «θα γυρίσει πάνω μας». Η ίδια στο παρελθόν είχε πάρει θέση για τον πόλεμο στη Γάζα και τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

«Διάβαζα ευχές και τα λόγια συμπαράστασης ανθρώπων από άλλες χώρες για τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε έμμεσο ή άμεσο κίνδυνο και λυπήθηκα για την δική μας κατάντια!» έγραψε αρχικά η Εριέττα Κούρκουλου.

«Ναι μπορεί πολλοί να μην ασχολήθηκαν με την Γενοκτονία στην Γάζα. Ναι μπορεί να βρίσκονται “στον κόσμο τους” μέχρι που τους χτύπησε την πόρτα “το πρόβλημα”.

Όμως άλλο να διαφωνούμε με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον κόσμο κάποιοι συνάνθρωποί μας και άλλο να τους κοροϊδεύουμε σε μία δύσκολη στιγμή ή να τους ευχόμαστε πράγματα που δεν θα ευχόμασταν στον χειρότερό μας εχθρό.

Το εάν κάποιος είναι influencer, DJ, πλούσιος, φτωχός, ενημερωμένος ή ανίδεος, δεν καθορίζει την αξία της εμπειρίας του, πόσο μάλλον της ζωής του. Πολύ λυπάμαι για την νοοτροπία που βασιλεύει στην χώρα μας και δυστυχώς μόνο πάνω μας θα γυρίσει όλο αυτό» έγραψε στη συνέχεια.

