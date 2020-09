«Ξέφυγε» ο Κάνι Γουέστ: Ο Θεός μου είπε να διακόψω την Τείλορ Σουίφτ

Ο Kanye West ισχυρίστηκε σε μια νέα συνέντευξη ότι ο «Θεός» του είπε να διακόψει τον Taylor Swift στα MTV Video Music Awards το 2009.

Ο 43χρονος ράπερ έτρεξε στη σκηνή στην τελετή των μουσικών βραβείων πριν από μια δεκαετία, ενώ η Taylor - η οποία ήταν μόλις 19 ετών - αποδέχτηκε το βραβείο Best Female Video για το τραγούδι της You Belong With Me επειδή πίστευε ότι η Beyoncé άξιζε το βραβείο αντί για εκείνη.

Είπε εκείνη τη στιγμή: «Τέιλορ, είμαι πραγματικά χαρούμενος για σένα, θα σε αφήσω να τελειώσεις, αλλά η Μπιγιονσέ είχε ένα από τα καλύτερα βίντεο όλων των εποχών! Ένα από τα καλύτερα βίντεο όλων των εποχών!».

Ο Γουέστ σε συνέντευξη που κυκλοφόρησε την Τρίτη ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειές του - που πυροδότησαν μια μακρά διαμάχη μεταξύ του ίδιου και της 30χρονης Τέιλορ - ήταν το αποτέλεσμα μιας ανώτερης δύναμης «που του έδινε τις πληροφορίες».

Είπε: «Αυτήν τη στιγμή, ο Θεός μου δίνει τις πληροφορίες… Αν ο Θεός δεν θέλει να τρέχω στη σκηνή και να πω ότι ο Beyoncé είχε το καλύτερο βίντεο, δεν θα με έβαζε να κάτσω στην πρώτη σειρά. Θα καθόμουν στο πίσω μέρος. Δεν θα το έκανε τόσο γελοίο από μια ιδέα, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ αυτό το άτομο και το Single Ladies είναι, σαν, ένα από τα καλύτερα βίντεο όλων των εποχών. Και έπινα μόνο την Hennessy επειδή δεν ήθελα να πάω στο σόου των βραβείων γιατί ήταν στημένα».

Παρόλο που ο ράπερ είπε ότι ο Θεός επηρέασε τις αποφάσεις του το 2009, ισχυρίζεται ότι δεν άρχισε να «διαβάζει τη Βίβλο» παρά μόνο μετά τη νοσηλεία του το 2016 για ψυχιατρική επιτήρηση και θεραπεία προσωρινής ψύχωσης.

Ο Γουέστ πρόσθεσε: «Ο Θεός με έφερε στα γόνατά του πολλές φορές. Την πρώτη φορά που με έβαλαν στο νοσοκομείο το 2016, άρχισα να διαβάζω τη Βίβλο. Αυτό ήταν μέρος αυτού που με χτύπησε ο Θεός. Ξέρετε, ο Θεός καλεί όλους μας και μας χρησιμοποιεί με διαφορετικούς τρόπους».