Βενετία: Άη Βασίληδες άφησαν τα έλκηθρα και έπιασαν τις… γόνδολες – «Κοκκίνισε» το Μεγάλο Κανάλι (Photos/Video)

Στα κανάλια της Βενετίας ξεχύθηκαν εκατοντάδες Άη Βασίληδες, που άφησαν τα έλκηθρά τους για τις γόνδολες, δημιουργώντας ένα πανέμορφο, γιορτινό θέαμα για τους επισκέπτες της πόλης.

Πρόκειται για δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έθιμο όπου δεκάδες «Άη Βασίληδες» κωπηλατούν με γόνδολες και βάρκες στα κανάλια της πόλης, κυρίως στο Μεγάλο Κανάλι, σε μια ρεγκάτα, φέρνοντας χαρά και χρώμα λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Hundreds of Santas take over Venice’s Grand Canal pic.twitter.com/7TxxwMR5pJ — New York Post (@nypost) December 21, 2025

Όποιος βρισκόταν στα κανάλια της Βενετίας τις προηγούμενες μέρες σίγουρα θα είδε ένα από τα πιο ιδιαίτερα γιορτινά θέαμα της ζωής του αφού κάτοικοι της πόλης ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες, μπήκαν στις γόνδολες τους και έκαναν βαρκάδα στα κανάλια της πόλης.

💫A #Venezia torna il Natale sull’acqua!



🎅🏻Tantissimi Babbi Natale, a bordo delle tipiche imbarcazioni veneziane, hanno sfilato lungo il Canal Grande, accompagnati da canti natalizi e tanto divertimento durante l’undicesima edizione del “Corteo Acqueo dei Babbi Natale” e la 13°… pic.twitter.com/gt19dfU0Xg — Comune di Venezia (@comunevenezia) December 21, 2025

Δεκάδες άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, έβαλαν τις κόκκινες στολές τους και γιόρτασαν τις ημέρες των Χριστουγέννων με έναν πολύ ιδιαίτερο, Βενετσιάνικο τρόπο, γιατί που αλλού θα μπορούσες να δεις Άη Βασίληδες σε γόνδολες να κάνουν τον γύρο της πόλης;

Santa Claus is coming to… Venice 🎅🏻🎶 Sport, tradition, and unmistakable Christmas cheer. ✨



Venice’s Christmas regatta 🎄 pic.twitter.com/19JUZSrErm — Muse (@xmuse_) December 21, 2025

Αυτή η παραδοσιακή εκδήλωση συνδυάζει την κλασική βενετσιάνικη κωπηλασία (voga alla veneta) με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, αντικαθιστώντας τα έλκηθρα με τις εμβληματικές γόνδολες.

