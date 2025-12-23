Βενετία: Άη Βασίληδες άφησαν τα έλκηθρα και έπιασαν τις… γόνδολες – «Κοκκίνισε» το Μεγάλο Κανάλι (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα κανάλια της Βενετίας ξεχύθηκαν εκατοντάδες Άη Βασίληδες, που άφησαν τα έλκηθρά τους για τις γόνδολες, δημιουργώντας ένα πανέμορφο, γιορτινό θέαμα για τους επισκέπτες της πόλης.
Πρόκειται για δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έθιμο όπου δεκάδες «Άη Βασίληδες» κωπηλατούν με γόνδολες και βάρκες στα κανάλια της πόλης, κυρίως στο Μεγάλο Κανάλι, σε μια ρεγκάτα, φέρνοντας χαρά και χρώμα λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
Όποιος βρισκόταν στα κανάλια της Βενετίας τις προηγούμενες μέρες σίγουρα θα είδε ένα από τα πιο ιδιαίτερα γιορτινά θέαμα της ζωής του αφού κάτοικοι της πόλης ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες, μπήκαν στις γόνδολες τους και έκαναν βαρκάδα στα κανάλια της πόλης.
Δεκάδες άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, έβαλαν τις κόκκινες στολές τους και γιόρτασαν τις ημέρες των Χριστουγέννων με έναν πολύ ιδιαίτερο, Βενετσιάνικο τρόπο, γιατί που αλλού θα μπορούσες να δεις Άη Βασίληδες σε γόνδολες να κάνουν τον γύρο της πόλης;
Αυτή η παραδοσιακή εκδήλωση συνδυάζει την κλασική βενετσιάνικη κωπηλασία (voga alla veneta) με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, αντικαθιστώντας τα έλκηθρα με τις εμβληματικές γόνδολες.
