Το ακροδεξιό AfD της Γερμανίας κατηγορείται ότι κατασκοπεύει υπέρ του Κρεμλίνου

Ο ακροδεξιός Γερμανός πολιτικός Ρίνγκο Μίλμαν έχει δείξει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την αποκάλυψη πληροφοριών που, σύμφωνα με τους πολιτικούς του αντιπάλους, θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα που του παρέχονται ως βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο κοινοβούλιο του ανατολικού γερμανικού κρατιδίου της Θουριγγίας – όπου το AfD είναι το ισχυρότερο κόμμα – ο Μίλμαν έχει επανειλημμένα ζητήσει από την περιφερειακή κυβέρνηση να αποκαλύψει περίπλοκες λεπτομέρειες για θέματα όπως η τοπική άμυνα κατά των drones και οι δυτικές μεταφορές όπλων στην Ουκρανία.

«Ποιες πληροφορίες διαθέτει η κυβέρνηση του κρατιδίου σχετικά με την έκταση των στρατιωτικών μεταφορών μέσω της Θουριγγίας από το 2022 (ανά έτος, είδος μεταφοράς [οδική, σιδηροδρομική], αριθμό διαμετακομίσεων και γνωστές στάσεις);» ρώτησε γραπτώς ο Μίλμαν τον Σεπτέμβριο.

Μια μέρα τον Ιούνιο, ο ίδιος — ο οποίος αρνείται ότι εκτελεί τις εντολές της Ρωσίας — υπέβαλε οκτώ ερωτήματα σχετικά με τα drones και τις δυνατότητες άμυνας κατά των drones της αστυνομίας της περιοχής, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση και την αποτροπή drones που θεωρούνται απειλή κατασκοπείας.

«Ποια τεχνικά συστήματα άμυνας κατά των drones είναι γνωστά στην αστυνομία της Θουριγγίας (π.χ. παρεμβολείς, εκτοξευτές διχτυών, συσκευές ηλεκτρομαγνητικών παλμών) και σε ποιο βαθμό έχουν δοκιμαστεί αυτά για την χρηστικότητά τους στην επιβολή του νόμου;» ρώτησε ο Μίλμαν.

Τέτοιες ερωτήσεις από νομοθέτες του AfD στα κρατικά και ομοσπονδιακά κοινοβούλια οδήγησαν τους κεντρώους Γερμανούς να κατηγορήσουν τους νομοθέτες του ακροδεξιού κόμματος ότι χρησιμοποιούν τις έδρες τους για να προσπαθήσουν να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες που η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της στην Ουκρανία και να βοηθήσουν στην διεξαγωγή του λεγόμενου «υβριδικού πολέμου» της κατά της Ευρώπης.

«Δεν μπορεί κανείς παρά να έχει την εντύπωση ότι το AfD επεξεργάζεται μια λίστα καθηκόντων που του έχει αναθέσει το Κρεμλίνο με τις έρευνές του», δήλωσε στην γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας, Γιοργκ Μάιερ, μέλος του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το απίστευτο ενδιαφέρον για τις κρίσιμες υποδομές και τις αρχές ασφαλείας εδώ στη Θουριγγία, ειδικά για το πώς αντιμετωπίζουν τις υβριδικές απειλές», δήλωσε στη συνέχεια ο Μάιερ στο Politico. «Ξαφνικά, γεωπολιτικά ζητήματα παίζουν ρόλο στα ερωτήματά τους, ενώ εμείς στο κοινοβούλιο του κρατιδίου της Θουριγγίας δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική ή την αμυντική πολιτική».

«Δόλιοι» υπαινιγμοί

Οι ηγέτες του AfD συχνά λαμβάνουν θέσεις ευνοϊκές για το Κρεμλίνο, ευνοώντας την ανανέωση των οικονομικών δεσμών και των εισαγωγών φυσικού αερίου και την παύση της βοήθειας προς την Ουκρανία για όπλα. Οι πολιτικοί τους αντίπαλοι, ωστόσο, τους κατηγορούν συχνά ότι δεν ενεργούν μόνο από πεποίθηση – αλλά κατ’ εντολή της Μόσχας. Η βουλευτής των Πρασίνων, Ιρένε Μίχαλιτς, για παράδειγμα, τον περασμένο μήνα αποκάλεσε το κόμμα «δούρειο ίππο» του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Γερμανία.

Οι πολιτικοί του AfD αρνούνται τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιούν την αυξανόμενη κοινοβουλευτική τους δύναμη τόσο σε εθνικό όσο και σε γερμανικά κρατίδια για να προσπαθήσουν να μεταδώσουν ευαίσθητες πληροφορίες στο Κρεμλίνο.

Ο Τίνο Χρουπάλα, ένας από τους ηγέτες του AfD, αντέκρουσε σθεναρά τους ισχυρισμούς ότι το κόμμα του προσπαθεί να αποκαλύψει οδούς εφοδιασμού όπλων προς όφελος του Κρεμλίνου.

«Οι πολίτες έχουν εύλογους φόβους για αυτά που βλέπουν και βιώνουν στους αυτοκινητόδρομους κάθε βράδυ», δήλωσε σε μια εκπομπή τον περασμένο μήνα όταν ρωτήθηκε για τις ερωτήσεις του Μίλμαν. «Αυτές είναι όλες εύλογες ερωτήσεις από ένα μέλος του κοινοβουλίου που ανησυχεί και που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες των πολιτών. Κάνετε υπαινιγμούς, κάτι που είναι αρκετά ύπουλο. Μας κατηγορείτε για πράγματα που δεν μπορείτε ποτέ να αποδείξετε».

Ο Μίλμαν, πρώην αστυνομικός, μιλώντας στο Politico, αρνήθηκε ότι ακολουθεί μια λίστα αποστολών «προς την κατεύθυνση της Ρωσίας».

Οι υπουργοί της κυβέρνησης, ενώ είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε κάθε κοινοβουλευτική έρευνα, δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, υποστήριξε επίσης ο Μίλμαν.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να περιορίσω τις ερωτήσεις μου, αλλά του υπουργού να δώσει τις απαντήσεις», είπε. «Εάν σε κάποιο σημείο μια τέτοια απάντηση θέσει σε κίνδυνο ή οδηγήσει σε κατασκοπεία, τότε η κατασκοπεία δεν είναι δικό μου λάθος, αλλά του υπουργού, επειδή έχει αποκαλύψει πληροφορίες που δεν έπρεπε να είχε αποκαλύψει».

Πλημμύρα κοινοβουλευτικών ερωτήσεων

Ο Μαρκ Χένριχμαν, συντηρητικός νομοθέτης και πρόεδρος μιας ειδικής επιτροπής στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας που επιβλέπει τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας, δήλωσε ότι ενώ η κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να αποκαλύπτει απόρρητες ή εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στις απαντήσεις της σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να συνοψίσουν πολύτιμες πληροφορίες από τον τεράστιο όγκο και την ποικιλία των ερευνών του AfD.

«Εκτός από τις ασήμαντες και τις ευαίσθητες έρευνες, υπάρχει επίσης μια τεράστια γκρίζα ζώνη», δήλωσε ο Χένριχμαν. «Και αυτό που ακούω τακτικά από διάφορα υπουργεία είναι ότι οι μεμονωμένες έρευνες δεν είναι στην πραγματικότητα το πρόβλημα. Αλλά όταν εξετάζετε αυτές τις μεμονωμένες έρευνες δίπλα-δίπλα, έχετε μια εικόνα, για παράδειγμα, για ταξιδιωτικές διαδρομές, προμήθειες βοήθειας και στρατιωτικά είδη προς ή προς την Ουκρανία».

Ο Χένριχμαν δήλωσε ότι οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του AfD στην Ομοσπονδιακή Βουλή σχετικά με θέματα όπως η γνώση των αρχών για ρωσικές δολιοφθορές και υβριδικές δραστηριότητες στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς και για τη δηλητηρίαση του εκλιπόντος Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, τράβηξαν την προσοχή του και δημιούργησαν ανησυχίες.

Οι παρατάξεις του AfD στα γερμανικά κοινοβούλια των κρατιδίων έχουν υποβάλει περισσότερες από 7.000 ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια από τις αρχές του 2020, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του Spiegel – περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο κόμμα και περίπου το ένα τρίτο όλων των ερωτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια μαζί.

Στη Θουριγγία – όπου οι κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει το AfD ως εξτρεμιστική ομάδα – το κόμμα έχει υποβάλει σχεδόν το 70% (1.206 από τις 1.738) όλων των ερωτήσεων που κατατέθηκαν αυτή τη νομοθετική περίοδο. Στην Ομοσπονδιακή Βουλή, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις των κομμάτων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% όλων των ερωτήσεων (636 από τις 1.052).

Η στρατηγική χρήση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων από το AfD δεν είναι κάτι καινούργιο, λένε οι ειδικοί. Από την είσοδό του στην Ομοσπονδιακή Βουλή το 2017, το κόμμα τις έχει αναπτύξει για να κατακλύσει υπουργεία και να συλλέξει πληροφορίες για τους υποτιθέμενους πολιτικούς αντιπάλους, λένε οι ειδικοί.

«Από την αρχή, το AfD χρησιμοποίησε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για να παρεμποδίσει, να παραλύσει, αλλά και να παρακολουθήσει πολιτικούς εχθρούς», δήλωσε η Άννα-Σοφί Χάιντσε, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ.

Όσον αφορά την πλημμύρα ερωτημάτων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, το ερώτημα τι κινεί το AfD είναι σε μεγάλο βαθμό άσχετο, δήλωσε ο Γιάκουμπ Γουόντρεϊς, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Ολοκληρωτισμού Χάνα Άρεντ στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, ο οποίος μελετά την πολιτική του AfD για τη Ρωσία.

«Δεν είναι αδύνατο να ενεργούν για λογαριασμό του Κρεμλίνου. Είναι επίσης πιθανό να ενεργούν για λογαριασμό του εαυτού τους, επειδή, φυσικά, είναι φιλο-Πουτινικοί. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο. Αυτά τα ερωτήματα αποτελούν πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια».

