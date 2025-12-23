search
23.12.2025
23.12.2025 16:27

Ζελένσκι: Έτοιμα αρκετά σχέδια εγγράφων για τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τις συνομιλίες στις ΗΠΑ

23.12.2025 16:27
zelensky

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι αρκετά σχέδια εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις εγγυήσεις ασφαλείας, έχουν ετοιμαστεί μετά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες στο Μαϊάμι το σαββατοκύριακο με τις αντιπροσωπείες Ουκρανών και Ευρωπαίων, και ξεχωριστές συνομιλίες με τους Ρώσους εκπρόσωπους στη Φλόριντα, καθώς η Ουάσιγκτον δοκιμάζει τις δυνατότητες μιας διευθέτησης έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια πολέμου.

Το Κίεβο, δεχόμενο από τις ΗΠΑ πιέσεις για ταχεία διασφάλιση της ειρήνης, προσπάθησε να εξισορροπήσει την αρχική πρόταση που θεωρείται ευρέως ευνοϊκή για τη Μόσχα, απαιτώντας από αυτήν να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να περιορίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

«Εργάσθηκαν παραγωγικά με τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αρκετά σχέδια εγγράφων είναι ήδη έτοιμα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αφότου ενημερώθηκε για τις συνομιλίες από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές, Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρίι Χνάτοφ.

«Συγκεκριμένα αυτά περιλαμβάνουν έγγραφα που αφορούν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την ανοικοδόμηση, και ένα βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», πρόσθεσε.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις από τους συμμάχους για να αποτρέψουν μία ακόμη ρωσική εισβολή έπειτα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

«Τα σημεία για σήμερα έχουν καθοριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστοιχούν στον στόχο του πραγματικού τερματισμού του πολέμου και στην ανάγκη αποτροπής μιας τρίτης ρωσικής εισβολής», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Κρεμλίνο: Οι συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ για την Ουκρανία δεν πρέπει να εκληφθούν ως τομή

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη μεγάλη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία ενάντια στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να προκληθούν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, καθώς οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

Η ρωσική εφημερίδα «Ιβέστια» επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Μαϊάμι, για τους τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δεν πρέπει να εκληφθούν ως τομή.

