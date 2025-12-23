Κρήτη: Σύλληψη ηλικιωμένου που παρενόχλησε 13χρονο αγόρι

Στη σύλληψη ενός 70χρονου άνδρα που παρενόχλησε ένα ανήλιο αγόρι προχώρησαν οι Αρχές, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, 22/12, σε δρόμο της Νέας Αλικαρνασσού, με τον ηλικιωμένο άνδρα να προσεγγίζει το 13χρονο αγόρι και να του κάνει άσεμνες χειρονομίες.

Το αγόρι, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς του για το συμβάν, οι οποίοι με τη σειρά τους κατήγγειλαν τον ηλικιωμένο στις Αρχές.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας, ο 70χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα.

