23.12.2025 16:09

Αλεξανδρούπολη: Προφυλακιστέα η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

xeiropedes

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε η μητέρα του 3χρονου αγοριού στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό από ασιτία στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η μητέρα του 3χρονου προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας. Η δικηγόρος της μητέρας, Μαρία Βρετοπούλου, τόνισε ότι η πελάτισσά της δεν αποδέχθηκε ποτέ ούτε υπέθεσε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού και ότι προσπαθούσε κανονικά να το ταΐσει, ακόμη και με τη βοήθεια ψυχολόγου.

Τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο κατά την παραμονή της μητέρας ήταν δρακόντεια, καθώς υπήρχε φόβος επεισοδίων, ιδιαίτερα μετά από περιστατικό επίθεσης που δέχθηκε ο παππούς του παιδιού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σπίτι του από άγνωστους και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

koutsoympas kalanta 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι θα τα… ψάλλουν στον Κουτσούμπα την παραμονή των Χριστουγέννων

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

israel-gaza
ΚΟΣΜΟΣ

«Κυβιστήσεις» για την παραμονή του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας

1
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού: Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος «ταξίδεψε» την πιο Χριστουγεννιάτικη μπισκοτένια μυρωδιά από τα εργοστάσιά της στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

venetia agioi basilides – new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Άη Βασίληδες άφησαν τα έλκηθρα και έπιασαν τις… γόνδολες – «Κοκκίνισε» το Μεγάλο Κανάλι (Photos/Video)

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

skorda-new
LIFESTYLE

Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

enesi_adynatismatos_new
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει όταν σταματάτε τις ενέσεις για την απώλεια βάρους;

1 / 3