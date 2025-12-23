Αλεξανδρούπολη: Προφυλακιστέα η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε η μητέρα του 3χρονου αγοριού στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό από ασιτία στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η μητέρα του 3χρονου προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας. Η δικηγόρος της μητέρας, Μαρία Βρετοπούλου, τόνισε ότι η πελάτισσά της δεν αποδέχθηκε ποτέ ούτε υπέθεσε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού και ότι προσπαθούσε κανονικά να το ταΐσει, ακόμη και με τη βοήθεια ψυχολόγου.

Τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο κατά την παραμονή της μητέρας ήταν δρακόντεια, καθώς υπήρχε φόβος επεισοδίων, ιδιαίτερα μετά από περιστατικό επίθεσης που δέχθηκε ο παππούς του παιδιού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σπίτι του από άγνωστους και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

