23.12.2025 13:16

Παράτησε στη μέση του δρόμου την Lamborghini και έφυγε για να αποφύγει το αλκοτέστ (Video)

roxaia new

Ιδιοκτήτης πανάκριβου super-car το παράτησε μπροστά από στάση λεωφορείου κι έφυγε πεζός, όταν διαπίστωσε ότι 50 μέτρα πιο κάτω είχε μπλόκο για αλκοτέστ!

Ο ιδιοκτήτης της Lamborghini Urus, αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ, δεν δίστασε να παρατήσει το υπερπολυτελές όχημά του μπροστά στη στάση λεωφορείου έτσι ώστε να αποφύγει τον έλεγχο από την Τροχαία, καθώς προφανώς ήταν μεθυσμένος!

Οι αστυνομικοί που ήταν στο μπλόκο, αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί κι έσπευσαν να πάρουν τις πινακίδες και να σηκώσουν το όχημα με γερανό, καθώς είχε παρακωλύσει την κυκλοφορία.

Το υπερπολυτελές όχημα, βρίσκεται σε κάποιο πάρκινγκ στην Αθήνα μέχρι να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του και να το πάρει…

Σύμφωνα με τις Αρχές, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε βεβαιώθηκαν συνολικά 262 παραβάσεις, σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής περιλαμβάνοντας 19.712 ελέγχους αλκοολομέτρησης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν και επτά οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Τα προαναφερθέντα νούμερα αφορούν το χρονικό διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22/12.

