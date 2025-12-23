search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 16:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 15:45

Καλύβια: Συνελήφθη 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» της Greek Mafia – Στα χέρια της ΕΛΑΣ το πιστόλι του μαφιόζου που διαφεύγει

23.12.2025 15:45
peripoliko new

Στη σύλληψη ενός 35χρονου που φέρεται να είναι συνεργός του «Εντίκ» -του ομογενή που, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης η οποία ευθύνεται για τις δολοφονίες 4 μελών της Greek Mafia.– προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Καλύβια.

Ο 35χρονος σύμφωνα με τις αρχές συνδέεται με τουλάχιστον δύο ανθρωποκτονίες καθώς και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Για τις εν λόγω πράξεις έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ο 35χρονος, καταδικάστηκε πρωτοδίκως ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και χρηματική ποινή 39.000 ευρώ για σειρά βαρύτατων εγκλημάτων που αποδίδονται στη δράση της οργάνωσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι συμμετείχε:

• Στην ανθρωποκτονία του Ιωάννη Σκαφτούρου, στις 25 Απριλίου 2022, στα Σκούρτα Βοιωτίας

• Στις ανθρωποκτονίες των Βασιλείου Ρουμπέτη και Διονυσίου Μουζακίτη, στις 7 Ιουνίου 2023, στον Κορυδαλλό Αττικής

• και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του Θ. Μ., στις 3 Ιουλίου 2023, στην Πιερία.

Επιπλέον σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία που συνελήφθη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι,
  • γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,
  • διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,
  • άδεια ικανότητας οδήγησης,
  • τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,
  • μαχαίρι,
  • 5 κινητά τηλέφωνα και
  • 250 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον το «πιστόλι» του γνωστού μαφιόζου «Έντικ» ο οποίος διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Διαβάστε επίσης:

Ιλίσια: Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Σε 450.233 ανέρχονται τα θανατωμένα ζώα – 1.985 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Νέες γραμμές στη δημοτική συγκοινωνία της Αθήνας – Ένα ακόμη βήμα για μια πιο προσβάσιμη Αθήνα

Powergiving Monster 1920×1080 (2025 – 12)
ADVERTORIAL

Protergia Powergiving: Ένας χρόνος εμπιστοσύνης, προσφοράς και ουσιαστικής επιβράβευσης

trump epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ήταν καταχωρημένος ως επιβάτης σε οκτώ πτήσεις με το ιδιωτικό τζετ του Eπστάιν – Επιπλέον 8.000 αρχεία στη δημοσιότητα

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλύβια: Συνελήφθη 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» της Greek Mafia – Στα χέρια της ΕΛΑΣ το πιστόλι του μαφιόζου που διαφεύγει

wegovy_2312_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Έρχεται χάπι για την απώλεια βάρους – Τι θα γίνει με τα ενέσιμα φάρμακα;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

skorda-new
LIFESTYLE

Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

enesi_adynatismatos_new
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει όταν σταματάτε τις ενέσεις για την απώλεια βάρους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 16:03
xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Νέες γραμμές στη δημοτική συγκοινωνία της Αθήνας – Ένα ακόμη βήμα για μια πιο προσβάσιμη Αθήνα

Powergiving Monster 1920×1080 (2025 – 12)
ADVERTORIAL

Protergia Powergiving: Ένας χρόνος εμπιστοσύνης, προσφοράς και ουσιαστικής επιβράβευσης

trump epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ήταν καταχωρημένος ως επιβάτης σε οκτώ πτήσεις με το ιδιωτικό τζετ του Eπστάιν – Επιπλέον 8.000 αρχεία στη δημοσιότητα

1 / 3