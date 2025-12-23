Καλύβια: Συνελήφθη 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» της Greek Mafia – Στα χέρια της ΕΛΑΣ το πιστόλι του μαφιόζου που διαφεύγει

Στη σύλληψη ενός 35χρονου που φέρεται να είναι συνεργός του «Εντίκ» -του ομογενή που, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης η οποία ευθύνεται για τις δολοφονίες 4 μελών της Greek Mafia.– προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Καλύβια.

Ο 35χρονος σύμφωνα με τις αρχές συνδέεται με τουλάχιστον δύο ανθρωποκτονίες καθώς και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Για τις εν λόγω πράξεις έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ο 35χρονος, καταδικάστηκε πρωτοδίκως ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και χρηματική ποινή 39.000 ευρώ για σειρά βαρύτατων εγκλημάτων που αποδίδονται στη δράση της οργάνωσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι συμμετείχε:

• Στην ανθρωποκτονία του Ιωάννη Σκαφτούρου, στις 25 Απριλίου 2022, στα Σκούρτα Βοιωτίας

• Στις ανθρωποκτονίες των Βασιλείου Ρουμπέτη και Διονυσίου Μουζακίτη, στις 7 Ιουνίου 2023, στον Κορυδαλλό Αττικής

• και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του Θ. Μ., στις 3 Ιουλίου 2023, στην Πιερία.

Επιπλέον σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία που συνελήφθη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

5 κινητά τηλέφωνα και

250 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον το «πιστόλι» του γνωστού μαφιόζου «Έντικ» ο οποίος διαφεύγει στο Ντουμπάι.

