Ιλίσια: Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

Σοκαριστικό ατύχημα συνέβη σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν το ασανσέρ του καταστήματος για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο εγκλώβισε έναν άνδρα, με αποτέλεσμα αυτός να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά.

Πιο συγκεκριμένα, το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην οδό Θεοδάμαντος το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που βρισκόταν στην οροφή του ασανσέρ ήταν ο τεχνικός που εκτελούσε εργασίες συντήρησης όταν ο ανελκυστήρας τέθηκε σε λειτουργία και κινήθηκε προς τα πάνω με αποτέλεσμα να τον εγκλωβισει….

Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025

Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από τον ανελκυστήρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση..

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου την ίδια ώρα απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στο δήμο Καλλιθέας και παρελήφθη επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

