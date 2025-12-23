search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 15:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 13:36

Ιλίσια: Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

23.12.2025 13:36
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Σοκαριστικό ατύχημα συνέβη σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν το ασανσέρ του καταστήματος για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο εγκλώβισε έναν άνδρα, με αποτέλεσμα αυτός να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά.

Πιο συγκεκριμένα, το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην οδό Θεοδάμαντος το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που βρισκόταν στην οροφή του ασανσέρ ήταν ο τεχνικός που εκτελούσε εργασίες συντήρησης όταν ο ανελκυστήρας τέθηκε σε λειτουργία και κινήθηκε προς τα πάνω με αποτέλεσμα να τον εγκλωβισει….

Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από τον ανελκυστήρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση..

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου την ίδια ώρα απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στο δήμο Καλλιθέας και παρελήφθη επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης:

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Σε 450.233 ανέρχονται τα θανατωμένα ζώα – 1.985 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου και 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thunberg
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο (Video)

ekthesi–new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ταξίμια»: Στην Παράδοση του Ελληνικού Τρόπου – Από την Ιστορία στη Σύγχρονη Ζωγραφική

adonis-georgiadis
ΥΓΕΙΑ

Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το Κ.Υ στο Αμύνταιο στην ιδιαίτερη παρτίδα του: «Συντελείται μια κοσμογονία στην υγεία»

DS N°8 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο DS Ν°8: Το ηλεκτρικό ταξίδι μεγάλων αποστάσεων ξεκινά

Tileorasi
MEDIA

Με πρωτιά στην τηλεθέαση «άνοιξε» η εβδομάδα (22/12) για τον Alpha

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

skorda-new
LIFESTYLE

Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

enesi_adynatismatos_new
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει όταν σταματάτε τις ενέσεις για την απώλεια βάρους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 15:23
thunberg
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο (Video)

ekthesi–new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ταξίμια»: Στην Παράδοση του Ελληνικού Τρόπου – Από την Ιστορία στη Σύγχρονη Ζωγραφική

adonis-georgiadis
ΥΓΕΙΑ

Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το Κ.Υ στο Αμύνταιο στην ιδιαίτερη παρτίδα του: «Συντελείται μια κοσμογονία στην υγεία»

1 / 3