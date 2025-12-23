Καβάλα: 75χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Είχε τραυματιστεί στο κεφάλι το προηγούμενο βράδυ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Τρίτη 23/12, ένας 75χρονος στο σπίτι του στην Καβάλα, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας, 22/12, είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε έπιπλο στην οικία του και είχε τραυματιστεί.
Σύμφωνα με το proininews.gr, μετά τον τραυματισμό του, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είπε στη σύντροφό του ότι δεν ήθελε κάποια βοήθεια.
Ωστόσο, στη διάρκεια της νύχτας, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.
Τελικά, το πρωί της Τρίτης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σπίτι, στην οδό Βενιζέλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μετά από έρευνες της αστυνομίας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Διαβάστε επίσης:
Καλύβια: Συνελήφθη 35χρονος που συνδέεται με δολοφονίες μελών της Greek Mafia – Θεωρείται συνεργός του «Εντίκ»
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα μπλόκα, οι ουρές και το «blame game» της ΕΛΑΣ – Άνοιξαν τα Μάλγαρα
Ιλίσια: Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.