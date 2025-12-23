search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

23.12.2025

Καβάλα: 75χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Είχε τραυματιστεί στο κεφάλι το προηγούμενο βράδυ

kavala-75xronos

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Τρίτη 23/12, ένας 75χρονος στο σπίτι του στην Καβάλα, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας, 22/12, είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε έπιπλο στην οικία του και είχε τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το proininews.gr, μετά τον τραυματισμό του, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είπε στη σύντροφό του ότι δεν ήθελε κάποια βοήθεια.

Ωστόσο, στη διάρκεια της νύχτας, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Τελικά, το πρωί της Τρίτης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σπίτι, στην οδό Βενιζέλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά από έρευνες της αστυνομίας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

