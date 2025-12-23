Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα μπλόκα, οι ουρές και το «blame game» της ΕΛΑΣ – Άνοιξαν τα Μάλγαρα

Με τα μπλόκα των αγροτών να παραμένουν σε πολλά σημεία, η ΕΛΑΣ εμφανίζεται κατηγορηματική ότι η τροχαία δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει την κίνηση οχημάτων στις εθνικές οδούς, σύμφωνα με την εκπρόσωπό της, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι από το σήμερα, Τρίτη (23/12), θα μετακινήσουν τα τρακτέρ στις άκρες των δρόμων ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο» είπε η κ. Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ με φόντο τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας ενώ σε άλλο σημείο είπε «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα», συνέχισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Παρότι τόνισε ε ότι «δεν έχουμε κόντρα με τους αγρότες», στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε «μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες;»

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, «σε κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων μέχρι το πρωί της Τρίτης, δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού».

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων», κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Τα περισσότερα μπλόκα εξακολουθούν, να βρίσκονται σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδίως από σήμερα και εξής που οι διελεύσεις των οχημάτων θα πραγματοποιούνται με τα τρακτέρ στο πλάι κάθε ρεύματος κυκλοφορίας.

Στη Ριτσώνα, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, με την τροχαία να έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας από το Σχηματάρι, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές οχημάτων.

Στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτηρίων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα.

Τρακτέρ παραμένουν και στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας, όπου θα συνεδριάσουν οι τοπικές συνελεύσεις.

Για σήμερα, Τρίτη και αύριο Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.

Οι αγρότες στον Μπράλο αποφάσισαν να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Στο μπλόκο του κόμβου Μουσθένης, οι παραγωγοί θα μοιράζουν στους διερχόμενους λάδι, ελιές και ενημερωτικά φυλλάδια, από τις 16:00 έως τις 20:00. Στη συνέχεια, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα θα παραταχθούν στην άκρη του οδοστρώματος έως και την Παρασκευή 26/12, οπότε και οι θα συνεδριάσουν ξανά οι αγρότες.

Στις Σέρρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού παραμένουν στα μπλόκα τους στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού και στα δύο ρεύματα, καθώς και στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης.

Ημαθία-Πέλλα και Πιερία

Στην κυκλοφορία δύο λωρίδες και το ρεύμα προς Βέροια της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, με τα τρακτερ να παραμένουν παρατεταγμένα.

Παραγωγοί της Ημαθίας παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας εν αναμονή των αποφάσεών τους εντός της ημέρας. παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εντός της ημέρας οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις τους τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς όμως να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού δρόμων.

Στον νομό Πέλλας, παραμένουν τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Ταυτόχρονα, παραμένουν τα μπλόκα στη Χρυσούπολη και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα του νομού Καβάλας, με τους δρόμους ανοιχτούς.

Στην Πιερία, έχουν στηθεί μπλόκα στην είσοδο του του Αιγινίου επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, καθώς και στον κόμβο Βαρικού. Μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου, δεν προγραμματίζονται αποκλεισμοί δρόμων.

Στην είσοδο της Αριδαίας παραμένουν τα μπλόκα Σκύδρας και Αλμωπίας, καθώς και αυτά των αγροτών της Έδεσσας στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Ήπειρος

Παραμένουν τα μπλόκα σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Δυτική Θεσσαλία

Αποφασισμένοι να παραμείνουν δηλώνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65.

Γιώργος Μπότας: «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στα μπλόκα»

Το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, μίλησε στα Παραπολιτικά 90.1. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Σε λίγες ώρες ο δρόμος θα ανοίξει εντελώς, και το ρεύμα προς Αθήνα που είναι κλειστό από την πρώτη μέρα που βγήκαμε στο μπλόκο. Οι προθέσεις μας είναι να συνεχίσουμε και μετά τις γιορτές καθώς δεν έχουμε πάρει ακόμα χειροπιαστές αποδείξεις ότι θα λυθούνε τα αιτήματά μας από την κυβέρνηση, μόνο κάποιες επικοινωνιακές ανακοινώσεις έχουνε συμβεί μέχρι τώρα οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μέλλον ακόμα η δουλειά».

«Θα κάνουμε Χριστούγεννα στα μπλόκα, με τις οικογένειές μας στο δρόμο καθώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Παλεύουμε για την επιβίωση του κλάδου, αυτές οι κινητοποιήσεις είναι πολύ διαφορετικές απ’ ότι άλλο έχει υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια καθώς έχουμε έρθει σε πολύ οριακό σημείο με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις συνεχόμενες εισαγωγές προϊόντων που έχουν φέρει τα δικά μας να μένουν αδιάθετα στις αποθήκες» είπε ενώ συμπλήρωσε:

«Θεωρώ ότι η Αστυνομία ίσως να παίζει κι ένα παιχνίδι της κυβέρνησης για να φέρει μια πίεση προς εμάς ότι δεν ανοίγουμε το δρόμο. Όλα τα μπλόκα συντονισμένα θα ανοίξουν για την περίοδο των εορτών όπως είχαμε αποφασίσει οπότε θεωρώ ότι όλα καλά θα πάνε στο τέλος».

