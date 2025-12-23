search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025
23.12.2025

Ένταση αγροτών – ΕΛ.ΑΣ στο Αμύνταιο λόγω της επίσκεψης Άδωνι Γεωργιάδη – Μαθητές αποχώρησαν χωρίς να πουν τα κάλαντα στον υπουργό

23.12.2025 17:57
Ένταση επικράτησε νωρίτερα την Τρίτη, ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου είχε μεταβεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει Κέντρο Υγείας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά την άφιξη του κ. Γεωργιάδη και λόγω των ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας που είχε αναπτυχθεί στο σημείο, επικράτησαν σκηνές έντασης με τους συγκεντρωμένους αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου καλούσε σε κινητοποίηση όλους τους αγρότες – κτηνοτρόφους από το μπλόκο κόμβου Φιλώτα στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού.

Την ίδια ώρα, μαθητές του Μουσικού Σχολείου που επισκέφτηκαν το κέντρο υγείας για να πουν τα κάλαντα, αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τους γονείς τους που διαδήλωναν με τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα αρκετοί γονείς φώναζαν «ντροπή», καταγγέλλοντας ότι γινόταν φιέστα με τα παιδιά τους. Τελικά οι μαθητές αποχώρησαν, υπό τα θερμά χειροκροτήματα των διαδηλωτών.

