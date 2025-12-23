Ένταση αγροτών – ΕΛ.ΑΣ στο Αμύνταιο λόγω της επίσκεψης Άδωνι Γεωργιάδη – Μαθητές αποχώρησαν χωρίς να πουν τα κάλαντα στον υπουργό

Ένταση επικράτησε νωρίτερα την Τρίτη, ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου είχε μεταβεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει Κέντρο Υγείας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά την άφιξη του κ. Γεωργιάδη και λόγω των ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας που είχε αναπτυχθεί στο σημείο, επικράτησαν σκηνές έντασης με τους συγκεντρωμένους αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου καλούσε σε κινητοποίηση όλους τους αγρότες – κτηνοτρόφους από το μπλόκο κόμβου Φιλώτα στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού.

Την ίδια ώρα, μαθητές του Μουσικού Σχολείου που επισκέφτηκαν το κέντρο υγείας για να πουν τα κάλαντα, αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τους γονείς τους που διαδήλωναν με τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα αρκετοί γονείς φώναζαν «ντροπή», καταγγέλλοντας ότι γινόταν φιέστα με τα παιδιά τους. Τελικά οι μαθητές αποχώρησαν, υπό τα θερμά χειροκροτήματα των διαδηλωτών.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξανδρούπολη: Προφυλακιστέα η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αθήνας: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Καλύβια: Συνελήφθη 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» της Greek Mafia – Στα χέρια της ΕΛΑΣ το πιστόλι του μαφιόζου που διαφεύγει