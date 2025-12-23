Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αθήνας: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά δύσκολη σε Κηφισό και Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού: Στην άνοδο, τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, από το ύψος της Ποσειδώνος, έως και τη Νέα Ιωνία. Αντίστοιχη κατάσταση και στην κάθοδο, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος της Μεταμόρφωσης και να φτάνουν μέχρι το Αιγάλεω.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Ατελείωτες ουρές και στη λεωφόρο Αθηνών, με το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κόρινθο να ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Ελαιώνα.

Σημαντικά προβλήματα και στην Κηφισίας, με την άνοδο να προσφέρεται για… ασκήσεις για γερά νεύρα, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο, από το Χαλάνδρι έως το Ψυχικό.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η λεωφόρος Μεσογείων, σε όλο της το μήκος, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, αλλά και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού.

Δείτε live εδώ την κίνηση στους δρόμους.

Διαβάστε επίσης:

Καλύβια: Συνελήφθη 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» της Greek Mafia – Στα χέρια της ΕΛΑΣ το πιστόλι του μαφιόζου που διαφεύγει

Καβάλα: 75χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Είχε τραυματιστεί στο κεφάλι το προηγούμενο βράδυ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα μπλόκα, οι ουρές και το «blame game» της ΕΛΑΣ – Άνοιξαν τα Μάλγαρα