Έξοδος Χριστουγέννων μετ’ εμποδίων και… παρακαμπτηρίων – «Πονοκέφαλος» η διαφωνία αγροτών-αστυνομίας παρά τα ανοιχτά μπλόκα – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων, καθώς η Τροχαία δεν δίνει πράσινο φως για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα. Ταλαιπωρία για τους πολίτες με ουρές χιλιομέτρων είναι το αποτέλεσμα της επιμονής των Αρχών στις παρακαμπτήριες οδούς.

Καθώς η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα κορυφώνεται, οι αγρότες σε μία κίνηση καλής θέλησης έχουν αποφασίσει να επιτρέψουν τη διέλευση των οδηγών, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα, με την Τροχαία να επιμένει στις εκτροπές μέσω εναλλακτικών οδών αφού για την αστυνομία, πρόκειται για «κατάληψη στο οδόστρωμα». Παράλληλα, η κυβέρνηση τονίζει πως δεν θα υποκύψει σε «εκβιασμούς ή μονομερείς διεκδικήσεις» που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Πάντως, ακόμα και στα σημεία που τα μπλόκα έχουν ανοίξει και δεν υπάρχει διαφωνία ασυνεννοησία μεταξύ αγροτών και αστυνομία και επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων, σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων και οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ με φόντο τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας ενώ σε άλλο σημείο είπε «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα», συνέχισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Παρότι τόνισε ότι «δεν έχουμε κόντρα με τους αγρότες», στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε «μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες;»

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, «σε κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων μέχρι το πρωί της Τρίτης, δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού».

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων», κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι αγρότες ανοίγουν τα μπλόκα αλλά…

Ενδεικτική είναι η εικόνα από τη Νίκαια της Λάρισας, όπου τα τρακτέρ βρίσκονται στις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ η διέλευση επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό. Από το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας οι αγρότες λένε πως θεωρούν ότι «είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορώ να περιφρουρήσω τη μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο». Η αστυνομία καλεί τουλάχιστον τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες, με αποτέλεσμα όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.

Στον κόμβο τη Σιάτιστας παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία τηρούν την απόφαση της Συντονιστικής Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων να μην επιτραπεί η διέλευση οχημάτων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.Όσοι ταξιδεύουν προς Κοζάνη ή Ιωάννινα πρέπει να ακολουθούν πινακίδες για παρακαμπτήριο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περνούν ασθενοφόρα και όσοι βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη, ενώ ήδη ακούγεται το σύνθημα για πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα.

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Στον Προμαχώνα, Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες. Την Παρασκευή συνεδριάζουν με πρόθεση κλιμάκωσης την Πρωτοχρονιά ενώ 50 τρακτέρ με κάλεσμα της Συντονιστικής έρχονται να ενισχύσουν το μπλόκο, με ενδεχόμενο πολύωρων αποκλεισμών από την Παρασκευή. Οι αγρότες από τους Δήμους Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης με τα τρακτέρ τους πέρασαν μέσα από την πόλη των Σερρών έχοντας προορισμό τον Προμαχώνα.

«Με χριστουγεννιάτικο δέντρο στο οδόστρωμα, οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας διαμηνύουν: «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο».

Σανό, γάλα, κρεμμύδια και αγροτικά προϊόντα έριξαν στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών του Έβρου

Στο πλαίσιο της σημερινής αγροτικής κινητοποίησης, για την οποία απηύθυναν κάλεσμα οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου που παραμένουν στο μπλόκο του κόμβου Ορμενίου, αντιπροσωπεία αγροτών μετέβη σε αυτοκινητοπομπή με περισσότερα από 15 αγροτικά μηχανήματα προς την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Εκεί παρέταξαν τα τρακτέρ και κινήθηκαν προς τα γραφεία των βουλευτών του Έβρου, Αναστασίου Δημοσχάκη και Χρήστου Δερμεντζόπουλου που βρίσκονται πλησίον της πλατείας ώστε να επιδώσουν τα αιτήματά τους.

Στην είσοδο των γραφείων εκπρόσωποι των δύο βουλευτών παρέλαβαν τα αιτήματα. Επιπρόσθετα οι αγρότες προχώρησαν και στη ρίψη γεωργικών προϊόντων έξω από τα βουλευτικά γραφεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σε δηλώσεις τους στην κάμερα του ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ οι πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Έβρου δήλωσαν ότι παραμένουν και για τις γιορτές στο μπλόκο Ορμενίου το οποίο άνοιξε από χθες και εκ νέου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, μην έχοντας ακόμα “σοβαρή απάντηση” στα αιτήματά τους που παραμένουν ανικανοποίητα ενώ χαρακτήρισαν ακόμα μια φορά “προσχηματική” την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

Πού υπάρχουν μπλόκα

«Κάνουμε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε το κοινό, αλλά τα μπλόκα δεν θα διαλυθούν»

«Από την πρώτη ημέρα έχουμε ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας (ΛΕΑ) έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ασθενοφόρα αλλά και οχήματα που για λόγους ασφαλείας ή υγείας δεν μπορούν να πάνε από παρακάμψεις. Είμαστε συντονισμένοι πανελλαδικά σε όλα τα μπλόκα ώστε να δοθεί άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας Καταλαβαίνετε ότι εφόσον τα μπλόκα δεν σπάνε δεν μπορεί να μετακινηθεί τεράστιος αριθμός τρακτέρ και να πάνε αλλού ενώ είναι δεδομένο ότι σκηνές και παραπήγματα δεν θα φύγουν γιατί είναι ανάμεσα στα τρακτέρ. Κάνουμε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε το κοινό, αλλά δεν είμαι αρμόδιος για την οδική ασφάλεια.

Τα μπλόκα δεν πρόκειται να διαλυθούν, δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω περισσότερα τρακτέρ, που μόνο σε Νίκαια και Ε 65 είναι περισσότερα από 2.000.

Εγώ σέβομαι το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας αλλά κι εμείς δεν μπορούμε να διασκορπίσουμε τρακτέρ σε απόσταση 5 χιλιομέτρων και να μαζέψουμε τις σκηνές. Ίσως την Πρωτοχρονιά να είναι καλύτερα, είπε ο κ. Αλειφτήρας.

Σχετικά με τα αιτήματα, ανέφερε: «Αν είχαν ικανοποιήσει όπως λένε στην Κυβέρνηση τα 20 από τα 26 αιτήματά μας όχι μόνο θα είχαμε πάει σε διάλογο αλλά θα είχαμε λύσει και τα μπλόκα. Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρεί το επιβατικό κοινό.

Σχετικά με τις εκτροπές που αποφάσισε η Τροχαία κατά τη χθεσινή κινητοποίηση αγροτών στη σήραγγα των Τεμπών, ο κ. Αλειφτήρας τόνισε πως προκάλεσε κακή εντύπωση.

«Όλοι έχουμε πέσει σε έργα εξαιτίας των οποίων η κυκλοφορία περιορίζεται σε μία λωρίδα και με μικρότερες ταχύτητες. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα κρίνω τις αποφάσεις της Ελληνικής Αστυνομία αλλά στα Τέμπη είχαμε τρακτέρ δεξιά – αριστερά με δύο και μισή λωρίδες ανοικτές και η αστυνομία εξέτρεπε τα ΙΧ από την Ελασόνα μέχρι την Λάρισα».

Το μήνυμα της κυβέρνησης και οι «εκβιασμοί»

Νέο σαφές μήνυμα στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα έστειλε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της εισήγησής του στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς.

Αναφερόμενος στην «κόντρα» αγροτών – ΕΛ.ΑΣ. για τους δρόμους, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, για τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να κάνουν γιορτές στην περιφέρεια, αλλά και για τα χιονοδρομικά κέντρα και τα ξενοδοχεία. Τον πρώτο λόγο, όμως, τον έχει η Τροχαία».

Σχετικά με το θέμα της οδικής ασφάλειας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «σε όσους προτιμούν το παράδοξο, να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια, εξ άλλου η πολιτική μας επιλογή είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών», εκφράζοντας την ελπίδα για εκτόνωση της κρίσης.

Προσέθεσε, δε, ότι «και χθες είχαμε εκταμιεύσεις, την επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια γιατί ήταν μια σύνθετη διαδικασία εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν και η χώρα αποκτά δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν χρεοκοπημένο και δυστυχώς μόνο η παράταξη μας στήριξε τη μεταρρύθμιση που είναι συμφωνημένη με την Κομισιόν και ήταν επιβεβλημένη για ένα σύστημα με διαφάνεια. Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα».

Πυρά από την αντιπολίτευση

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να στρέφεται κατά της κυβέρνησης για τον τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων των παραγωγών.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαλλαξία και κοινωνικό αυτοματισμό, ενώ οι αγρότες επιμένουν στα αιτήματά τους, δημιουργώντας ένταση στους δρόμους. Η διαχείριση των κινητοποιήσεων παραμένει ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την προστασία της κοινωνίας και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι οι αγρότες θέλουν να περάσουν τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους με τις οικογένειές τους ωστόσο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κρατά «το μαχαίρι και το πεπόνι», δηλαδή την αποκλειστική ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων, όπως μείωση του κόστους παραγωγής, διαχείριση των χρεών των αγροτών, φθηνή ενέργεια μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, μείωση τιμών κτηνιατρικών υπηρεσιών και φαρμάκων, καθώς και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για να αποτρέπεται η υπερτιμολόγηση των προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «κοινωνικό αυτοματισμό», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να στρέψει τους πολίτες κατά των αγροτών. Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι οι αγρότες δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα για τις γιορτές, αλλά η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη. «Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό. Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε!», γράφει ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα, το ΚΚΕ κατήγγειλε την κυβέρνηση για «προκλητική συμπεριφορά», σημειώνοντας ότι κλείνει δρόμους που οι ίδιοι οι αγρότες αφήνουν ανοιχτούς και εκθέτει τους οδηγούς σε επικίνδυνες παρακαμπτήριες διαδρομές, ενώ συνεχίζει να επιβάλλει διόδια, εξυπηρετώντας συμφέροντα εργολάβων. Το κόμμα κατήγγειλε επίσης ότι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί ασφάλειας είναι υποκριτικά, και κάλεσε να σταματήσουν οι υπεκφυγές και τα ψέματα και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών.

«Η αθλιότητα της κυβέρνησης έχει ξεπεράσει κάθε όριο με την προκλητική προσπάθειά της να στρέψει τον λαό ενάντια στους αγωνιζόμενους αγρότες, κλείνοντας τους δρόμους που οι ίδιοι αφήνουν ανοιχτούς για τη μετακίνηση των γιορτών και εκτρέποντας οδηγούς σε επικίνδυνους παραδρόμους, αφού πρώτα τους έχει βάλει να πληρώσουν διόδια για να μη χάσουν τα εγγυημένα κέρδη τους οι εργολάβοι. Φτάνουν, μάλιστα, στο σημείο να κλείνουν δρόμους για ολόκληρα χιλιόμετρα, επικαλούμενοι τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ στα συγκεκριμένα σημεία δεν υπάρχουν τρακτέρ και αγρότες», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και προσθέτει:

«Όσο για τα ζητήματα ασφάλειας που υποκριτικά επικαλούνται, οι πάντες γνωρίζουν ότι είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο να περνούν τα αυτοκίνητα από μία ή δύο λωρίδες όταν γίνονται έργα ή υπάρχουν ατυχήματα και προφανώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση, σε συνεννόηση με τους αγρότες.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχαν ήδη αντιληφθεί ότι το παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού που παίζουν το έχουν χάσει “από χέρι”, αφού η συντριπτική πλειοψηφία του λαού αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και στηρίζει τα αιτήματα και τις μορφές πάλης των αγροτών. Τα κόλπα της κυβέρνησης θα της γυρίσουν “μπούμερανγκ”, μιας και η οργή του κόσμου που ταλαιπωρείται εξαιτίας των άθλιων μεθόδων της πέφτει μόνο πάνω της. Εδώ και τώρα να σταματήσει την κοροϊδία και να διασφαλίσει τη μετακίνηση των οδηγών στο εθνικό δίκτυο», επισημαίνει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Πάνω από όλα, να αφήσει τις υπεκφυγές, τους εκβιασμούς και τα ψέμματα που επανέλαβε και σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών».

