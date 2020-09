COSMOTE TV: Ξεχώρισαν σε τηλεθέαση την εβδομάδα 31/8-6/9

Οι αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας στο UEFA Nations League κόντρα στο Κόσοβο και την Σλοβενία, το φιλικό ματς του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά και το 4 o παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μαϊάμι Χιτ στα ημιτελικά της Ανατολικής περιφέρειας συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των συνδρομητών της COSMOTE TV , την εβδομάδα 31/8-6/9.

Η ταινία «Star Wars: Skywalker Η Άνοδος» ( Star Wars : The Rise of Skywalker ) του Τζέι Τζέι Έιμπραμς, που ολοκληρώνει την εμβληματική νέα τριλογία, το block buster -επίλογος των Avengers «Εκδικητές: Η τελευταία πράξη» με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, και Μαρκ Ράφαλο, αλλά και η κλασική ρομαντική κομεντί των 90’ s « Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ » ( Notting Hill ) -με τη βραβευμένη με Όσκαρ Τζούλια Ρόμπερτς σε ρόλο διάσημης star του Χόλυγουντ που ερωτεύεται τον άσημο βιβλιοπώλη Χιου Γκραντ- βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών COSMOTE CINEMA , το ίδιο διάστημα.

Οι συνδρομητές περιηγήθηκαν και αυτή την εβδομάδα στον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV ( COSMOTE TV PLUS ) «φέρνοντας» στις πρώτες θέσεις τηλεθέασης την all - star cast περιπέτεια «Ο κυνηγός της νύχτας» ( Nomis ), το θρίλερ « Legacy », την ταινία κινουμένων σχεδίων «Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων» ( Adominable ), ενώ από σειρές ξεχώρισαν το υποψήφιο για BAFTA αστυνομικό δράμα «A Confession», το δραματικό «Flesh and Blood » με τους πολυβραβευμένους Ιμέλντα Στόντον (Το Μυστικό της Vera Drake ) και Στίβεν Ρία ( V for Vendetta , The Crying Game ), καθώς και το νέο επεισόδιο της ψυχαγωγικής εκπομπής της COSMOTE TV «Στο Πλεχτό ».

Μέσα από την on demand υπηρεσία της COSMOTE TV , Movies Club , οι τηλεθεατές επέλεξαν για ενοικίαση την ελληνική ταινία «Για πάντα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού, αλλά και τις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Sheep and Wolves: Pig Deal» και « Onward ».