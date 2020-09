«Αυτό να κάνεις!» - Η συμβουλή του Μάτζικ στον Γιάννη (Photo)

Ο Μάτζικ Τζόνσον θέλησε να μοιραστεί τη σοφία του από τα χρόνια του στο μπάσκετ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο θρύλος των Λέικερς έδωσε τις συμβουλές του στον Greek Freak για το μέλλον του.

«Η συμβουλή μου στον Γιάννη είναι να καθίσει και να συζητήσει με τον ιδιοκτήτη των Μπακς, Γουές Ίντενς, για να δει τη στρατηγική του για να κάνει την ομάδα καλύτερη και να φέρει ένα πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι», έγραψε στο Twitter.

My advice for @Giannis_An34 is to sit down one-on-one with Milwaukee Bucks Owner Wes Edens and figure out his strategy to make the team better and bring a championship to Milwaukee.