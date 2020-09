Νέα πασίγνωστη σειρά πήρε ο ΣΚΑΪ

Η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του θρυλικού σχεδιαστή μόδας Τζιάνι Βερσάτσε, έρχεται στον ΣΚΑΪ, μέσα από τον 2ο κύκλο της πολυβραβευμένης σειράς «American Crime Story». Από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και κάθε βράδυ, στα συναρπαστικά επεισόδια της σειράς βλέπουμε όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν της στιγμής του φόνου, τις προσπάθειες εξιχνίασης του εγκλήματος αλλά και το διεθνές ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δολοφόνου.

Η σειρά έχει αποσπάσει 6 Βραβεία Έμμυ -Καλύτερης μίνι σειράς, Α’ Αντρικού Ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία (Ντάρεν Κρις), Καλύτερης σκηνοθεσίας σε μίνι σειρά, τηλεταινία ή δραματικό ειδικό πρόγραμμα (Ράιαν Μέρφι), Καλύτερης διανομής ρόλων σε μίνι σειρά, τηλεταινία ή ειδικό πρόγραμμα, Καλύτερων κομμώσεων σε μίνι σειρά, τηλεταινία ή ειδικό πρόγραμμα, Καλύτερου μη προσθετικού μακιγιάζ σε μίνι σειρά ή τηλεταινία- και 2 Χρυσές Σφαίρες - Καλύτερης μίνι σειράς ή τηλεταινίας και Καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά ή τηλεταινία (Ντάρεν Κρις). Δημοφιλείς και βραβευμένοι ηθοποιοί βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους όπως οι Έντγκαρ Ραμίρεζ (Τζιάνι Βερσάτσε), Ντάρεν Κρις (Άντριου Κουνάνεν), Πενέλοπε Κρουζ (Ντονατέλα Βερσάτσε), Ρίκι Μάρτιν (Αντόνιο Ντ’ Άμικο), κ.ά. Το πρωί της 15ης Ιουλίου 1997, ο Βερσάτσε έπεσε νεκρός έξω από την υπερπολυτελή έπαυλή του στο Μαϊάμι, χτυπημένος από τις σφαίρες του, κατά συρροή δολοφόνου, Άντριου Κουνάνεν. Η υπόθεση συγκλόνισε τους λάτρεις της μόδας και της υψηλής ραπτικής, και ταυτόχρονα προκάλεσε το ενδιαφέρον και την περιέργεια όλων, καθώς ο πραγματικός λόγος που ο δράστης δολοφόνησε τον Βερσάτσε δεν έγινε ποτέ γνωστός.

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια:

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη 01.00

Επεισόδιο 1 - The Man Who Would Be Vogue

Το 1990, ο ενθουσιώδης νεαρός Άντριου έχει ήδη τελειοποιήσει την τεχνική του κοινωνικού χαμαιλεοντισμού και έχει μάθει να αλλάζει εύκολα το στιλ, τις απόψεις και την προσωπικότητά του ανάλογα με το περιβάλλον του. Μέσω ενός γνωστού, καταφέρνει να γνωρίσει τον σχεδιαστή μόδας Τζιάνι Βερσάτσε σε ένα κλαμπ του Σαν Φρανσίσκο και να κερδίσει με διάφορα ψέματα την εμπιστοσύνη του. Επτά χρόνια αργότερα, ο Βερσάτσε πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του Άντριου και το FBI ξεκινά το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Η Ντονατέλα Βερσάτσε θρηνεί για τον χαμό του αδελφού της αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προστατέψει το όνομα, την κληρονομιά και την επιχείρησή του.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 00.15

Επεισόδιο 2 - Manhunt

Το Μάιο του 1997, ο Άντριου είναι ήδη καταζητούμενος για τέσσερις δολοφονίες. Καταφτάνει στο Μαϊάμι για να παρακολουθεί από κοντά αλλά κρυμμένος τη ζωή του Βερσάτσε, ο οποίος είναι η νέα του εμμονή. Μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία του διάσημου σχεδιαστή μόδας, η αδελφή του, η Ντονατέλα, προσπαθεί να τον πείσει ότι το στιλ του χρειάζεται κάποια ανανέωση. Ταυτόχρονα, ο σύντροφός του, ο Αντόνιο, ανακοινώνει στον Βερσάτσε ότι θέλει να παντρευτούν για να είναι για πάντα μαζί.

Μία υπόθεση που συγκλόνισε τον κόσμο. Η λαμπερή καριέρα και το πολύκροτο τέλος του διάσημου σχεδιαστή μόδας Τζιάνι Βερσάτσε. Από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και κάθε βράδυ στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: tvnea