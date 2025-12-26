Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Ο υπερτουρισμός στο Όρος Έβερεστ έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για το Νεπάλ, επηρεάζοντας το περιβάλλον, την ασφάλεια και τις τοπικές κοινότητες.

Για να μειώσει την πίεση στην περιοχή του Έβερεστ, η κυβέρνηση του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι από το 2026 θα προσφέρει δωρεάν άδειες αναρρίχησης για 97 άλλες κορυφές των Ιμαλαΐων, που βρίσκονται κυρίως στις απομακρυσμένες επαρχίες Karnali και Sudurpashchim.

Οι κορυφές αυτές έχουν ύψος από περίπου 5.870 έως 7.132 μέτρα και συγκαταλέγονται στις λιγότερο επισκέψιμες και οικονομικά πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας.

Στόχος του μέτρου είναι διπλός. Από τη μία πλευρά, επιδιώκεται η αποσυμφόρηση του Έβερεστ, όπου ο μαζικός τουρισμός έχει οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, όπως συνωστισμό κατά τις περιόδους ανάβασης, αυξημένο αριθμό ατυχημάτων και μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.

Από την άλλη, το κράτος θέλει να ενισχύσει τον τουρισμό περιπέτειας σε απομακρυσμένες περιοχές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες.

Το Έβερεστ έχει χαρακτηριστεί σύμβολο υπερτουρισμού και έχει περιγραφεί ως «ο ψηλότερος σκουπιδότοπος στον κόσμο».

Χιλιάδες ορειβάτες και συνοδοί παράγουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, ενώ η κλιματική αλλαγή αποκαλύπτει παλαιότερα σκουπίδια που ήταν θαμμένα στον πάγο.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση για καταλύματα και καυσόξυλα έχει συμβάλει στην αποψίλωση των δασών και στη διάβρωση των μονοπατιών.

Τα τελευταία χρόνια, το βασικό εμπόδιο για την ανάβαση στο Έβερεστ δεν είναι τόσο οι τεχνικές δεξιότητες όσο το υψηλό κόστος, που μπορεί να φτάσει τα 40.000–60.000 δολάρια ανά άτομο.

Οι ορειβατικές οργανώσεις υποδέχθηκαν θετικά την πρωτοβουλία για τις 97 νέες κορυφές, τονίζοντας ότι μπορεί να μειώσει τον συνωστισμό και να προσφέρει νέες ευκαιρίες.

Ωστόσο, εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη υποδομών και το υψηλό κόστος πρόσβασης, που ίσως περιορίσουν το ενδιαφέρον των αναρριχητών.

Επισημαίνουν επίσης ότι η επιτυχία του μέτρου θα εξαρτηθεί από το αν η κυβέρνηση επενδύσει παράλληλα σε υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων και αυστηρούς κανόνες ασφάλειας, ώστε να μη μεταφερθούν απλώς τα προβλήματα του Έβερεστ σε νέες περιοχές.

