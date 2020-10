Με περίπατο στους "32" του Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Έπρεπε να κινδυνέψει με αποκλεισμό από τον πρώτο κιόλας γύρο, με αντίπαλο τον Καταλανό Χάουμε Μουνάρ, για να «αφυπνιστεί» ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε μεταμορφωμένος επί τα βελτίω απόψε στη γαλλική πρωτεύουσα και ξέσπασε στον Ουρουγουανό Πάμπλο Κουέβας, τον οποίο νίκησε εύκολα στα τρία σετ, με 6-1, 6-4, 6-2. Επόμενος αντίπαλός του στη φάση των «32» (γ΄ γύρος) θα είναι ο Αλιάζ Μπέντενε (Σλοβενία), o οποίος νίκησε τον Νίκολα Μιλόγεβιτς (Σερβία) με 7-5, 2-6, 6-1, 7-6 (4).

New day, new Stef



After playing five sets in his opener, Tsitsipas collects a quick victory over Cuevas 6-1 6-4 6-2 to reach the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/uKBYntg522