ΥΓΕΙΑ

Βραστό αυγό: «Θαυματουργό» για την υγεία – Πώς βοηθά εγκέφαλο και μάτια

Το αυγό αποτελεί μοναδική πηγή πρωτεϊνών και θρεπτικών συστατικών και οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να το καταναλώνουν με ασφάλεια, ωφελώντας με πολλούς τρόπους την υγεία τους.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων τροφίμων FoodData Central του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA), ένα μεγάλο (50 γρ.) σφιχτό, βραστό αυγό παρέχει:

  • 77,5 θερμίδες
  • 6,3 γραμμάρια πρωτεΐνης
  • 5,3 γρ. λίπη
  • 25 mg ασβέστιο
  • 5 mg μαγνήσιο
  • 86 mg φώσφορο
  • 63 mg κάλιο
  • 62 mg νάτριο
  • 147 mg χολίνη
  • 186 mg χοληστερόλη
  • Το αυγό περιέχει επίσης και άλλα θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για καλή υγεία, όπως η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, η βιταμίνη D, το σελήνιο και η βιταμίνη Α.

Η ιδανική πηγή πρωτεΐνης

Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για γερά οστά και μύες, καθώς και για την παραγωγή ορμονών και ενζύμων. Οι πρωτεΐνες που περιέχουν τα αυγά είναι υψηλής ποιότητας, καθώς περιέχουν και τα εννέα βασικά (απαραίτητα) αμινοξέα.

Τα αμινοξέα είναι μόρια που αποτελούν τους θεμέλιους λίθους των πρωτεϊνών (οι πρωτεΐνες ουσιαστικά είναι αλυσίδες αμινοξέων). Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται 20 διαφορετικά αμινοξέα για να λειτουργεί ομαλά. Τα εννέα από αυτά είναι τα βασικά (ή απαραίτητα), τα οποία πρέπει να καταναλώνουμε μέσω της διατροφής μας. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η ιστιδίνη, η λευκίνη, η λυσίνη, η φαινυλαλανίνη κ.λπ.

Το αυγό θεωρείται η ιδανική πηγή πρωτεΐνης για τον άνθρωπο, καθώς οι πρωτεΐνες του έχουν υψηλή βιολογική αξία. Μολονότι, δε, πολλοί πιστεύουν ότι πρωτεΐνες περιέχει μόνον το ασπράδι του, στην πραγματικότητα σχεδόν οι μισές υπάρχουν στον κρόκο του.

Μάλιστα κρόκος και ασπράδι περιέχουν πρωτεΐνες από διαφορετικού τύπου αμινοξέα. Επομένως, για να αποκομίσει κάποιος τα πλήρη οφέλη από τις πρωτεΐνες του αυγού πρέπει να το καταναλώσει ολόκληρο.

Τα οφέλη στην υγεία

Αν και το αυγό περιέχει σχετικά αυξημένη χοληστερόλη, πολυάριθμες μελέτες έχουν κατ’ επανάληψιν δείξει ότι λίγο επηρεάζει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Και αυτό, διότι η χοληστερόλη στο αίμα μας παράγεται κατά 80% από το ήπαρ και τα έντερα. Μόνο το 20% προέρχεται από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε.

Οι πρωτεΐνες που περιέχει το αυγό παρέχουν πολλά οφέλη στην υγεία. Μεταξύ άλλων:

  • Μειώνουν την υποθρεψία και πιθανώς αυξάνουν το ύψος στα παιδιά
  • Είναι απαραίτητες για την υγεία των σκελετικών μυών και την προστασία από την σαρκοπενία (απώλεια μυϊκής μάζας)
  • Μειώνουν την πείνα και συμβάλλουν στη μείωση του σωματικού βάρους
  • Προστατεύουν από τις λοιμώξεις
  • Ασκούν αντιυπερτασική και αντικαρκινική δράση
  • Επιπλέον, η χολίνη που περιέχει είναι ένα θρεπτικό συστατικό σημαντικό για υγιές νευρικό σύστημα. Συμβάλλει στην παραγωγή ακετυλοχολίνης, η οποία είναι ένας νευροδιαβιβαστής που συμμετέχει στη μάθηση και τη μνήμη.

Η χολίνη είναι σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Διεγείρει από την ανάπτυξη του εγκεφάλου και της μνήμης στα έμβρυα έως την ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων στους ηλικιωμένους. Είναι επίσης απαραίτητη στην εγκυμοσύνη, διότι μειώνει τον κίνδυνο ορισμένων νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα έμβρυα.

Η χολίνη υπάρχει στον κρόκο του αυγού, που αποτελεί μία από τις καλύτερες πηγές της. Σημειωτέον ότι ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει λίγη χολίνη από μόνος του, επομένως πρέπει να την προσλαμβάνουμε μέσω της διατροφής μας.

Τέλος, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη που περιέχει το αυγό είναι δύο αντιοξειδωτικά πολύτιμα για την υγεία των ματιών. Μελέτες έχουν δείξει ότι προστατεύουν από τον καταρράκτη και την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Τα δύο αντιοξειδωτικά επίσης περιέχονται στον κρόκο. Επειδή, δε, είναι λιποδιαλυτά και ο κρόκος περιέχει λίπη, απορροφώνται εύκολα από τον οργανισμό μας.

Πηγή: iatropedia

