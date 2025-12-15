search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:50
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

15.12.2025 11:41

Όσα δεν σου έχουν πει για την εμμηνόπαυση: 365 συμβουλές για την πιο παρεξηγημένη φάση της ζωής σου

15.12.2025 11:41
menopause-emminopafsi_1512_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Η εμμηνόπαυση θα μπορούσε να είναι και η «ώριμη εφηβεία» για τις γυναίκες που βλέπουν αυτή τη δύσκολη εμπειρία σαν πραγματικό δώρο που έρχεται ακριβώς στη μέση της ζωής τους, που σηματοδοτεί μια περίοδος αλλαγής, δύναμης και βαθύτερης κατανόησης του εαυτού τους.

Η δημοσιογράφος-συγγραφέας Άννα Μαρία Παπίρη έγραψε ένα βιβλίο όπου οι αναγνώστριες, ανεξάρτητου ηλικίας, θα βρουν 365 χρήσιμες συμβουλές, εργαλεία και μικρές καθημερινές υπενθυμίσεις που θα τις βοηθήσουν:

  • να αγκαλιάσουν το σώμα τους και τις αλλαγές του με τρυφερότητα,
  • να καλλιεργήσουν αυτοπεποίθηση και ισορροπία,
  • να ζήσουν με περισσότερη χαρά, ενέργεια και ποιότητα ζωής.

Η συγγραφέας, με τη συνεργασία 26 ειδικών, αποκαλύπτει ουσιαστικά ότι αυτή η φάση μπορεί να γίνει το πιο δυνατό, φωτεινό και δημιουργικό κομμάτι της ζωής των γυναικών: «Το πιο σημαντικό είναι να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με την εικόνα και τα συναισθήματα που είχες παλαιότερα. Είναι μεγάλο λάθος να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να περιμένεις να δεις το είδωλο που έβλεπες πριν από δέκα χρόνια, επομένως, είναι εξίσου παράλογο να περιμένεις να νιώσεις το ίδιο. Τα χρόνια περνούν και, εκτός από τις αλλαγές στο σώμα, επηρεάζουν τα συναισθήματα και την ψυχή μας. Δεν είσαι η ίδια όπως παλιά, γιατί στην πορεία των χρόνων έχεις βιώσει πολλές καταστάσεις, έχεις αποκτήσει τόσες αναμνήσεις και έχεις κερδίσει εμπειρίες και γνώσεις. Καθώς λοιπόν περνάς από την αναπαραγωγική ηλικία στην ωριμότητα μετά την εμμηνόπαυση, σίγουρα θα εντοπίζεις τις διαφορές στην προσωπικότητά σου και στο πώς χειρίζεσαι διάφορες καταστάσεις. Είσαι η νέα εκδοχή του εαυτού σου και η πρώτη που θα πρέπει να το αποδεχτεί αυτό δεν είναι άλλη από εσένα την ίδια, έτσι ώστε να το αγκαλιάσουν και οι άλλοι γύρω σου. Φέρσου λοιπόν ευγενικά στον νέο σου εαυτό, φρόντισέ τον και σχεδίασε μαζί του το μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

