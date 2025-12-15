Το check up του μέλλοντος με τεχνητή νοημοσύνη που θα φέρει επανάσταση στην υγεία – Χωρίς μια σταγόνα αίμα

Φανταστείτε μέσα σε λίγα λεπτά να έχετε κάνει ένα πλήρες check up, που δείχνει την πορεία της υγείας σας το τελευταίο εξάμηνο και δίνει μια πλήρη εικόνα για τον καρδιακό κίνδυνο, τις πιθανότητες να πάθετε καρκίνο, αλλεργίες και αυτοάνοσα, το ποσοστό κοιλιακού λίπους (που κάνει όλη τη ζημιά), την ύπαρξη οστεοπενίας ή οστεοπόρωσης, τη μελλοντική εκδήλωση ψυχικών διαταραχών, αλλά και μεταβολικών παθήσεων.

Και όλα αυτά χωρίς μια σταγόνα αίμα! Αδύνατο; Και όμως το τεστ του μέλλοντος διεξάγεται ήδη τα τελευταία 15 χρόνια στην Ενδοκρινολογική Μονάδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) υπό την εποπτεία του διεθνούς φήμης καθηγητή Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας Γεωργίου Π. Χρούσος, προέδρου του Ινστιτούτο Παστέρ και προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας.

Πρόκειται για ένα τεστ που διαρκώς αναβαθμίζεται και μάλιστα τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετρήσει ακόμα και την ηλικία των κυττάρων σας! Μάλιστα αυτή δεν αποκλείεται να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη βιολογική σας ηλικία, ανάλογο με το πόσο άγχος έχετε και πως το διαχειρίζεστε. Με απλά λόγια το τεστ μετράει το στρες και αποκαλύπτει εάν γερνάτε πριν την ώρα σας!

Παράλληλα, σε ελάχιστα λεπτά, δίνει ένα πλούτο πληροφορίων στο γιατρό σας και εκείνος με τη σειρά του μπορεί να σας δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις, προκειμένου να απαλλαγείτε από πολλές επικίνδυνες περιπέτειες υγείας στο άμεσο μέλλον.

Όμως προσοχή: Το τεστ δίνει τις πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας σας, πόσο αγχωμένοι είστε και ποιους κίνδυνους αντιμετωπίζετε στο μέλλον. Ωστόσο τη δουλειά για να έχετε μια ποιότητα ζωής μέχρι τα βαθιά σας γεράματα, πρέπει να την κάνετε εσείς.

«Υπάρχουν πέντε δείκτες υγείας: Ο πρώτος είναι ο ύπνος, ο δεύτερος η διατροφή, ακολουθεί η μέτρια άσκηση, η κανονικότητα στις συνήθειες μας (π.χ ύπνος, φαγητό, εργασία, διασκέδαση), και ο πέμπτος είναι η διαχείριση του στρες», είπε στο topontiki.gr ο επιστημονικός υπεύθυνος της Ενδοκρινολογικής Μονάδας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ Γεώργιος Χρούσος:

«Το τεστ είναι ένας Προγνωστικός Δείκτης Υγείας (PHI) ονομάζεται ευστασιομετρία δηλαδή μετράει την ομοιόσταση σας», μας είπε ο καθηγητής, εξηγώντας ότι ομοιόσταση είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να διατηρεί σταθερές, ισορροπημένες συνθήκες στο εσωτερικό του (π.χ. θερμοκρασία, επίπεδα γλυκόζης, νερό). Η διαταραχή της ομοιόστασης οδηγεί σε παθολογικές καταστάσεις.

Η μελέτη

Όλοι όσοι επισκέπτονται την Μονάδα κάνουν αυτό το τεστ τα τελευταία 15 χρόνια στο πλαίσιο της κλινικής μελέτης που διεξάγεται υπό την εποπτεία του κ. Χρούσο. Έως σήμερα υπάρχουν σε μια βάσης δεδομένων στοιχεία για 37.000 ανθρώπους. Μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Hormones, το άρθρο του, που υπογράφουν Έλληνες και ξένοι ερευνητές για τον Προγνωστικό δείκτη Υγείας (PHI). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν εξαιρετικά σημαντική προγνωστική απόδοση σχετικά με τον PHI, διακρίνοντας με επιτυχία υγιή άτομα από εκείνα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ασθένειας.

Πώς γίνεται το τεστ

Ο ενδιαφερόμενος, αρχικά, απαντάει σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες ύπνου, την κόπωση, τις διαταραχές διάθεσης και άγχους, τυχόν κρίσεων πανικού, επεισόδια αρρυθμίας, αλλαγές στην όρεξη, φουσκώματα και ενοχλήσεις του πεπτικού κτλ. Οι απαντήσεις συμπληρώνονται σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 (όπου το ένα είναι «καθόλου» και το δέκα «πάρα πολύ»).

Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος στον χώρο που γίνεται το τεστ

Στη συνέχεια οι απαντήσεις αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και το επόμενο στάδιο είναι δύο γρήγορες μετρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων επίσης μπαίνουν στη βάση δεδομένων. Ακολουθεί μια βιομέτρηση λίγων δευτερολέπτων με ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στο δεξί πόδι και χέρι, και τέλος μια τρίλεπτη μέτρηση παλμών από τους δείκτες του αριστερού και δεξιού χεριού.

«Το πρώτο που κάνει είναι να μετρήσει τις σχέσεις συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού, δηλαδή το αυτόνομο νευρικό σύστημα που δεν το ελέγχουμε (γι΄αυτό και λέγεται αυτόνομο) και πρέπει να έχει μια ισορροπία μεταξύ γκάζι (συμπαθητικό) και φρένου (το παρασυμπαθητικό)», μας είπε ο καθηγητής και συνεχίζει: «Στους αγχώδεις ανθρώπους βλέπουμε ότι δουλεύει πολύ το γκάζι και αυτό σχετίζεται με άγχος με αύξηση της κορτιζόλης με διαφορά νοσήματα που σχετίζονται με το στρες ( stress related disorders) είναι όλα τα χρόνια νοσήματα, δηλαδή παχυσαρκία, μεταβολικά, διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά, τα αυτοάνονα τα αλλεργικά και στο τέλος ο καρκίνος».

Το μυστικό είναι οι αλγόριθμοι και η ρύθμιση (calibration). «Το τεστ είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα στην Ιταλία και έχει μεγάλη ακρίβεια. Μπορούμε να δούμε σε έξι μήνες το ίδιο ασθενή και να ξέρουμε ακριβώς σε τι κατάσταση είναι ο οργανισμός του γιατί μας δίνει εικόνα για όλο αυτό το διάστημα», μας είπε ο καθηγητής.

Σε όσους ανθρώπους υποφέρουν από χρόνιο στρες οι μετρήσεις θα δείξουν:

υψηλότερο λίπος,

λιγότερη μυϊκή μάζα,

περισσότερο ενδοκοιλιακό λίπος,

τα ποσοστά ασβεστίου, καλίου, νάτριο, χλωρίου, μαγνησίου, τις θερμίδες καίνε την ημέρα, την αφυδάτωση.

«Είναι ένα έξυπνο ιατρικό check up που μας παρέχει μια ανεξάντλητη πηγή πληροφορίων χωρίς μια σταγόνα αίμα», εξηγεί ο Δρ Χρούσος.

Σημειώνεται ότι οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση παίρνουν πολλά κιλά και είναι αφυδατωμένες. Ωστόσο με λίγα οιστρογόνα, κατά τη διάρκεια της κλιμακτήριου γύρω στα 40-42 ετών, όπως μας είπε ο καθηγητής, θα μπορούσαν να μην είχαν πάρει κιλά. Όσο για τους άνδρες χρειάζεται να πηγαίνουν στον ενδοκρινολόγο γύρω στα 50 για έναν πρώτο έλεγχο.

