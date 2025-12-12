Ένα παιδί που έφερε το «γονίδιο του καρκίνου» έχει ήδη πεθάνει στην Ελλάδα – Έξι σε παρακολούθηση

Τουλάχιστον 18 παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο, που ευνοεί την εκδήλωση καρκίνου. Ένα από τα παιδιά ήδη κατέληξε από καρκίνο, ενώ 6 βρίσκονται σε παρακολούθηση.

«Μεγάλο μέρος των παιδιών έχει το TP53, αλλά δεν το έχουν όλα. Είναι 50-50%, αν θα πάρεις το μεταλλαγμένο TP53, γιατί έχουμε δύο γονίδια, ένα από τη μαμά ένα από τον μπαμπά», εξήγησε ο καθηγητής Αιματολογίας – Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης, μιλώντας στο MEGA.

Ο Αντώνης Καττάμης επεσήμανε ότι ο δότης είναι μία ιδιάζουσα περίπτωση. «Ο δότης δεν έχει το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει μία κατάσταση που λέγεται μωσαϊκό. Όλα τα κύτταρα στο σώμα μας υποτίθεται ότι έχουν το ίδιο γονιδιακό υλικό. Υπάρχουν κάποιες ειδικές καταστάσεις που κάποιες μόνο ειδικές σειρές έχουν μία μετάλλαξη ενώ ο δότης δεν τις φέρει. Ο δότης το είχε μόνο στο σπέρμα. Ο κίνδυνος που διατρέχει για να νοσήσει ήταν ο ίδιος με τον γενικό πληθυσμό».

Ο Αντώνης Καττάμης τόνισε ότι υπάρχουν 700 γονίδια που συνδέονται με τον παιδικό καρκίνο. «Τα τελευταία 10 χρόνια καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας έχει μία αιτία. Και περίπου ένα στα δέκα παιδιά πια που εμφανίζουν καρκίνο σε παιδική ηλικία, ξέρουμε ότι έχουν κάποιο γονίδιο για την προδιάθεση. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 700 γονίδια. Αλλα είναι πιο ισχυρά, και άλλα όχι τόσο. Το πότε θα εκδηλωθεί ο καρκίνος δεν το γνωρίζουμε».

Τι πιθανότητες έχουν να εκδηλώσουν καρκίνο

Ο ίδιος εξήγησε ότι στο πλαίσιο μελέτης, επιστήμονες στην Ελλάδα διαπίστωσαν ότι ένα παιδί έφερε το επίμαχο γονίδιο TP53 και ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν στη βάση δεδομένων των μεταλλάξεων. «Το ανακοινώσαμε και τότε ήρθαν από το Βέλγιο συνάδελφοι και μας είπαν ότι τη συγκεκριμένη μετάλλαξη την έχουν εντοπίσει και εκείνοι σε πολλά παιδιά».

Για το γονίδιο TP53 είπε ότι η πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος καρκίνος αγγίζει το 90%. «Βέβαια κανένας δεν ξέρει εάν ο καρκίνος θα εκδηλωθεί στη νεανική, παιδική ή ενήλικη ζωή, στα 30, 40, 50. Ξέρουμε όμως ότι ο φορέας θα πάθει καρκίνο και πολλαπλούς καρκίνους», πρόσθεσε.

O ίδιος ξεκαθάρισε πως εκτιμάται ότι περίπου το 20% του σπέρματος του συγκεκριμένου δότη φέρει αυτή την επικίνδυνη μετάλλαξη. «Η πιθανότητα να είχε εντοπιστεί προ-εμφυτευτικά το πρόβλημα είναι μηδαμινή. Είναι ένα πολύ σπάνιο περιστατικό. Υπάρχουν πάνω από 6.000 κληρονομούμενα νοσήματα».

