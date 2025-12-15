Μάριος Θεμιστοκλέους: «Πρωτοβουλία της Ελλάδας για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων»

H Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία ενιαίων κανόνων στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της διαφάνειας και της προστασίας των οικογενειών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στον ΣΚΑΪ, με αφορμή το σκάνδαλο με τον Δανό δότη σπέρματος που έχει μια σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο και ήδη έχουν γεννηθεί 197 παιδιά σε 14 χώρες της ΕΕ. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας έχουν γεννηθεί 18 παιδιά από το γενετικό του υλικό εκ των οποίων ένα χέει πεθάνει ένα από καρκίνο και ένα έχει ήδη νοσήσει.

Αναφορικά με το περιστατικό και τον κίνδυνο μεταλλάξεων, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν πρέπει να προκαλέσει πανικό, εξηγώντας ότι γενετικές μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν τόσο σε εγκυμοσύνη από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όσο και σε μια φυσιολογική κύηση. Τόνισε ότι οι μεταλλάξεις «είναι εκεί και υπάρχουν» και πως το ζητούμενο είναι να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δικλείδες ασφαλείας.

Το νομικό πλαίσιο

Επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και ότι σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πλέον θεσπίσει ανώτατο όριο στον αριθμό παιδιών ή οικογενειών που μπορούν να προέλθουν από έναν δότη, τόσο σε σπέρμα όσο και σε ωάρια. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι «χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα» για να προστατευθούν πλήρως οι οικογένειες και τα παιδιά.

Ο υφυπουργός ανέδειξε το πρόβλημα που προκύπτει από τη διασυνοριακή διάσταση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εξηγώντας ότι σήμερα μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, 12 οικογένειες από τον ίδιο δότη στην Ελλάδα, άλλες 10 σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και 5 σε τρίτη, χωρίς να υπάρχει συνολικό όριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόνισε απαιτείται κοινό πλαίσιο για όλες τις χώρες της ΕΕ, ώστε να μην «αθροίζονται» ανεξέλεγκτα τα παιδιά από τον ίδιο δότη σε διαφορετικά κράτη. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για δημιουργία ενιαίων κανόνων στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε επίσης:

Το check up του μέλλοντος με τεχνητή νοημοσύνη που θα φέρει επανάσταση στην υγεία – Χωρίς μια σταγόνα αίμα

Χριστούγεννα χωρίς λάμψη: Όταν οι γιορτές εντείνουν τη μοναξιά και την κατάθλιψη

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη