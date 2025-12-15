Facelift: Αποκατάσταση με φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές

Το facelift δεν είναι απλώς ένα «τράβηγμα». Με απλά λόγια, είναι μια ανατομική αποκατάσταση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν στο πρόσωπο και τον λαιμό, με τον χρόνο που περνάει.

«Χρησιμοποιείται συνδυασμός τεχνικών στα διάφορα σημεία του προσώπου, ώστε να αποδοθεί το πιο φυσικό αποτέλεσμα», εξηγεί ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, Διευθυντής Πλαστικός Χειρουργός, Metropolitan Hospital και προσθέτει: «Ο γιατρός που αναλαμβάνει ένα τέτοιο χειρουργείο, θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις τεχνικές και να είναι ενημερωμένος για όλα όσα αφορούν στις εξελίξεις στον τομέα».

Οι ανησυχίες για την επέμβαση

«Συνήθως οι ανησυχίες για την επέμβαση αφορούν τα αποτελέσματα, να μην είναι δηλαδή υπερβολικά. Αν παρατηρήσει κανείς έναν άνθρωπο, θα δει ότι μεγαλώνοντας δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες. Προεγχειρητικά πρέπει να εξηγήσουμε τι χρειαζόμαστε, και κάθε φορά το πλάνο είναι διαφορετικό. Όλη η στρατηγική μας στηρίζεται σε ένα πλάνο από πριν και στην αγάπη για τους ιστούς. Δεν τραβάμε τίποτα. Στηρίζουμε στα βαθύτερα στρώματα τη χαλάρωση» τονίζει.

Οι μέρες μετά την επέμβαση

«Αν αποφευχθούν οι υπερβολές, από τις πρώτες κιόλας μετεγχειρητικές μέρες δεν υπάρχει πόνος. Θα εμφανιστεί πρήξιμο και ενδεχομένως μερικές μελανιές, ανάλογα με τον τρόπο που χειρουργεί ο καθένας, και το πόσο θα σεβαστεί τους ιστούς. Στις πρώτες 5-6 μετεγχειρητικές μέρες αφαιρούνται οι τομές. Ειδικά στις γυναίκες, που έχουν μακρύ μαλλί, το μπροστινό μέρος καλύπτεται εύκολα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, σε περισσότερο σκούρα δέρματα, θα μπορούσαν τα σημάδια να φαίνονται λίγο, αλλά υπάρχουν λύσεις για να διορθωθούν», αναφέρει.

Τι είναι το deep plane lifting

«Στις μέρες μας, πολλά πράγματα γίνονται για διαφημιστικούς λόγους. Το deep plane lifting είναι μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη τεχνική για κάτι που γνωρίζαμε, τη στήριξη των ιστών που βρίσκονται βαθύτερα. Αν δεν στηρίξεις καλύτερα τον λαιμό, το πρόσωπο, το δέρμα, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα», επισημαίνει ο ειδικός.

Συμπεράσματα

«Το facelift είναι μια εξαιρετική επέμβαση, που απαιτεί τις κατάλληλες συνθήκες και τον σωστό σχεδιασμό, γνωρίζοντας την ανατομία και τι θέλουμε να κάνουμε σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Έτσι, θα έχουμε τα καλά αποτελέσματα που θέλουμε, επειδή θα είναι φυσικά. Μια ανατομική αποκατάσταση του προσώπου και του λαιμού, χωρίς υπερβολές, που θα μας δείχνει πολύ πιο φρέσκους», καταλήγει ο κ. Παπαγεωργίου.

