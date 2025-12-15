Αποχωρεί από τη Κίνημα Δημοκρατίας ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Ο πρώην βουλευτής και καρδιολόγος, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, δήλωσε ότι αποχωρεί από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση εκτάκτου συνεδρίου για το μέλλον του κόμματος από τον πρόεδρό του.

Ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου είχε ενταχθεί στο Κίνημα Δημοκρατίας τον Ιανουάριο κι ενώ είχε προηγηθεί ένας χρόνος απουσίας από την πολιτική σκηνή, καθώς τον Ιανουάριο του 2024 είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, επί προεδρίας Κασσελάκη, με καταγγελίες για έλλειψη ουσιαστικής αντιπολίτευσης.

