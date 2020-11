Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τριμερής συμφωνία ειρήνευσης με εμπλοκή... Τουρκίας - Eισβολή διαδηλωτών στη βουλή της Αρμενίας (Videos)

Σοβαρές εξελίξεις διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο του Ναγκόρνο Καραμπάχ καθώς επιτεύχθηκε άλλη μια συμφωνία εκεχειρίας, η οποία όπως όλα δείχνουν πιθανώς να οδηγήσει και σε τερματισμό των αιματηρών εχθροπραξιών στην περιοχή που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες στρατιώτες αλλά και σε άμαχο πληθυσμό, κυρίως στο αρμενικό στρατόπεδο. Η τριμερής συμφωνία όμως είναι «οδυνηρή» όπως ο ίδιος ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν την χαρακτήρισε, για το στρατόπεδο των δυνάμεων που είχαν τον έλεγχο εδώ και περίπου 30 χρόνια του θύλακα ανάμεσα σε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν.

Σημαντικό ρόλο για να γείρει η πλάστιγγα υπέρ των αζέρικων δυνάμεων, ήταν η κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Σούσα, η οποία θεωρείται πόλη-κλειδί καθώς ανοίγει το δρόμο για την πρωτεύουσα Στεπανακέρτ.

Δείτε πριν (εικόνα πάνω) την έναρξη του πολέμου και, ως σήμερα (εικόνα κάτων), τα εδάφη που κατέλαβαν οι αζέρικες δυνάμεις εντός του Ναγκόρνο Καραμπάχ

