F-35: Το Σώμα Πεζοναυτών έκανε επίδειξη ισχύος των stealth μαχητικών (Photo)

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη ισχύος για τα δεδομένα τους προχώρησε το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τα πανίσχυρα stealth μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35 που διαθέτουν, στο πλαίσιο άσκησης ετοιμότητας με την μαζική απογείωση τους.

Όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι, η απαιτητική αυτή άσκηση είχε ως στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του στόλου των F-35 που διαθέτει το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα κατάφεραν να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο και κόστος λειτουργίας των stealth μαχητικών αεροσκαφών.

Η ιδιαίτερη αυτή άσκηση διεξήχθη στην αεροπορική βάση «Marine Corps Air Station Beaufort» όπου απογειώθηκαν μαζικά 21 stealth μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35 B, ο τύπος των μαχητικών που χρησιμοποιούνται από το Σώμα Πεζοναυτών.

Lightning Storm #Marines, assigned to Marine Fighter Attack Training Squadron 501, recently conducted a max effort launch with 21 F-35Bs from @MCASBeaufortSC – allowing the unit to conduct a day’s worth of flights in a single launch. #MondayMotivation pic.twitter.com/BW0tzi49C4