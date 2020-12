Στο Αμμάν την Τρίτη ο Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας

Στο Αμμάν της Ιορδανίας θα μεταβεί την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμερή Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου και Ιορδανίας.

Τη Σύνοδο αναμένεται να απασχολήσουν η τριμερής συνεργασία σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Ακόμη θα συζητηθούν και οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τη Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

#Amman 7/12: FM @NikosDendias to participate in a trilateral mtg of #Greece, #Cyprus & #Jordan FMs



