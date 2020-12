Ανοίγουν την Κυριακή τα καταστήματα: Τα 10 βήματα για το click away

Από την Κυριακή (13/12) θα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τα καταστήματα, αποκλειστικά με τη μέθοδο click away, ενώ τη δυνατότητα να υποδεχθούν καταναλωτές θα έχουν και τα σούπερ μάρκετ. Οι προετοιμασίες στα καταστήματα του λιανεμπορίου είναι πλέον πυρετώδεις, καθώς καθ’ όλο το διάστημα των Χριστουγέννων, τουλάχιστον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, ο τρόπος λειτουργίας τους θα είναι ριζικά διαφορετικός.

Με το click away δεν επιτρέπεται η φυσική περιήγηση των καταναλωτών στα καταστήματα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να επιλέξουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν είτε μέσω του e-shop μιας επιχείρησης, είτε προβαίνοντας σε τηλεφωνική παραγγελία από το κατάστημα. Οι καταστηματάρχες θεωρούν το click away ως ένα βήμα προς μια μερική κανονικότητα, καθώς θα αποφορτιστούν και οι μεταφορικές εταιρείες που έχουν «φρακάρει» λόγω του τεράστιου όγκου των παραγγελιών.



Ανοίγουν τα καταστήματα: Τα 10 βήματα για το click away

Προκειμένου να μην προκληθεί συνωστισμός σε εμπορικούς δρόμους και καταστήματα -ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης προειδοποίησε ότι αυτές οι εικόνες θα οδηγήσουν στο «τέλος» του click away- θα τηρηθεί μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για τα ψώνια των Χριστουγέννων.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθούν τα εξής βήματα για τις αγορές τους από τα καταστήματα:

παραγγελία μέσω e-shop ή τηλεφωνικώς αναμονή SMS από το κατάστημα για την παραλαβή με ραντεβού σε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. 14:00 με 14:30) ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει στείλει SMS μετακίνησης με τον κωδικό 2 και να έχει μαζί του έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, άδεια οδήγησης) και το αποδεικτικό παραγγελίας (έστω σε email) ή το SMS του καταστήματος με το click away, από τη στιγμή που θα στείλει το SMS θα έχει στη διάθεσή του 2 ώρες για να παραλάβει το προϊόν και να επιστρέψει στο σπίτι του στις ουρές έξω από το κατάστημα δεν μπορούν να βρίσκονται περισσότερα από 9 άτομα (με απόσταση δυο μέτρων), ενώ στόχος είναι η αναμονή μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά οι αγορές με το click away γίνονται αποκλειστικά με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες (ή μέσω συστημάτων NFC στα κινητά) με POS και όχι με μετρητά η παραλαβή του προϊόντος γίνεται εκτός καταστήματος υπάρχει δυνατότητα επιστροφής/αλλαγής εντός 14 ημερών

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shops

Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shop η τηλεφωνική παραγγελία είναι μονόδρομος. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε πολλές πόλεις, οι καταστηματάρχες -που δεν έχουν eshop- αναρτούν πινακίδες στα μαγαζιά τους, με τις οποίες ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι μπορούν να βγάζουν φωτογραφία τη βιτρίνα και τις τιμές, ώστε στη συνέχεια να κάνουν παραγγελίες.

Επιπλέον, τα καταστήματα που δεν έχουν e-shop οι συναλλαγές θα γίνονται με «ενδιάμεσο» την πλατφόρμα e-katanalotis μέσω της οποίας θα αποστέλλεται δωρεάν και το SMS της αγοράς στους καταναλωτές χωρίς να επιβαρύνεται η επιχείρηση. Να σημειωθεί ότι με τον κωδικό μετακίνησης 2 επιτρέπεται η μετακίνηση σε κατάστημα άλλης περιοχής αλλά όχι εκτός της περιφέρειας κατοικίας.

Η «σκυτάλη» σε κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία τη Δευτέρα

Σειρά παίρνουν πλέον τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία που αναμένεται να ανοίξουν και πάλι τις πόρτες τους τη Δευτέρα, έπειτα από 5 εβδομάδες, αυστηρά μέτρα προστασίας. Τόσο τα κομμωτήρια, όσο και τα 1.784 βιβλιοπωλεία ανά την επικράτεια θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Για τα βιβλιοπωλεία ισχύει ό,τι και για τα καταστήματα πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ κτλ), δηλαδή 4 άτομα ανά 100 τ.μ. ή 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για καταστήματα μεγαλύτερα των 100 τ.μ.

Σε ό, τι αφορά στα κομμωτήρια, προβλέπεται απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας τα 2 μέτρα. Οι πελάτες θα μπορούν να προσέρχονται μόνο με ραντεβού, με τους επιχειρηματίες να κρατούν κατάλογο με τα ραντεβού διαθέσιμο για έλεγχο από τα ελεγκτικά όργανα. Φυσικά, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους πελάτες. Επισημαίνεται ότι το άνοιγμα της Δευτέρας δεν αφορά καταστήματα υπηρεσιών μανικιούρ και πεντικιούρ, ούτε και κέντρα αισθητικής.