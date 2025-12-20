Μαρινάκης: «Εμείς σεβόμαστε τις διεκδικήσεις των αγροτών αλλά οι πολίτες ταλαιπωρούνται»

«Όπως είχαμε πει, για ακόμη μια φορά δεν μείναμε σε υποσχέσεις. Είδαμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα νέα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, έθεσε ένα πλαίσιο. Τη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων, στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση, χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο, τα ικανοποιεί. Υπάρχουν αιτήματα που είναι μαξιμαλιστικά, κάποια λίγα, υπάρχουν αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε συνέντευξή του στον REAL FM.

«Υπάρχουν κόκκινες γραμμές όπως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που αν αυτό δεν γινόταν, που έγινε χθες, δυστυχώς με τις ψήφους, μόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για πληρωμές» τόνισε.

Για τις αιτιάσεις ότι και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα επαναληφθούν τα ίδια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεδομένο είναι ότι αν η κυβέρνηση δεν προχωρούσε σε αυτήν την τολμηρή και αναγκαία μεταρρύθμιση, η οποία υπαγορεύεται από δύο σκοπούς, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, δεν θα είχε πάρει η Ελλάδα το “πράσινο φως” για να πληρώσει φέτος, του χρόνου και στο διηνεκές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι με αυτήν την μετάβαση, οι υγιώς λειτουργούντες του πρωτογενούς τομέα -οι νόμιμοι- θα πάρουν παραπάνω, γιατί οι παράνομοι πλέον, με το φίλτρο της ΑΑΔΕ, η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής σε πολύ δύσκολες ασκήσεις, ακόμη και εξιχνίασης πολλών σοβαρών υποθέσεων, ξέρει να διακρίνει τους απατεώνες και να τους κόβει οποιαδήποτε χρηματοδότηση».

Για τη στάση του ΠΑΣΟΚ που καταψήφισε τη ρύθμιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «δείχνει ότι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν καταλάβει τι συζητάμε» και χαρακτήρισε τη στάση υποκριτική και πρόσθεσε ότι η καθυστέρηση των αγροτικών πληρωμών, έστω και ενός μήνα, για την οποία κατηγορείται η κυβέρνηση, συνέβη «γιατί δεν είχαμε πάρει το “πράσινο φως” από την Ευρώπη να πληρώσουμε. Δεν είναι ότι είχαμε καμία διάθεση ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα να πάρει καθυστερημένα τις επιδοτήσεις του». Πρόσθεσε επίσης, ότι «με το σύστημα αυτό φαίνεται αποδεδειγμένα, εξ ου και το ποσό που μένει υπόλοιπο για να πάρουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, που φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, ό,τι πράγματι περισσεύουν λεφτά για τους νόμιμους και θα δοθούν πίσω ευρώ προς ευρώ σε εκείνους. Και το κυριότερο, γιατί “στον αέρα” μπορούμε να μιλάμε όλοι, αλλά θεωρώ ότι πλήρωσε πολλά αυτή η χώρα με πολιτικούς που μίλαγαν “στον αέρα” χωρίς να αντιπροτείνουν».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «το θέμα της ΑΑΔΕ είναι μια ιστορική μετάβαση. Για να κάνουμε την αυτοκριτική όλων, αργήσαμε συνολικά, αναλάβαμε και εμείς την ευθύνη που μας αναλογεί, αλλά στη μεγάλη αλλαγή ήμασταν μόνοι μας. Μόνοι μας αλλά μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα του πρωτογενούς τομέα. Η ουσία είναι τι θα κάνουμε».

Σχετικά με το γιατί οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις αφού λύνονται τα βασικά αιτήματά τους, ο0 κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «καταρχάς δεν το λέμε εμείς ότι λύνονται τα βασικά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει βγει στην τηλεόραση που να μην έχει πει ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι το φθηνότερο ρεύμα και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτά ήδη τα ικανοποιήσαμε πριν από δύο χρόνια σε ένα μεγάλο ποσοστό και ανταποκρινόμενοι στις νέες αιτιάσεις των αγροτών ερχόμαστε και βελτιώνουμε τις ήδη αναληφθείσες πρωτοβουλίες μας και μάλιστα, ειδικά στο ρεύμα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Ανέφερε ότι ιδιαίτερα στο ρεύμα, η Ελλάδα διαθέτει ήδη από τα χαμηλότερα τιμολόγια στην Ευρώπη για τους αγρότες, με προσπάθεια να μειωθεί περαιτέρω, αν και αναγνωρίζεται ότι ο στόχος των 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα είναι δύσκολος. Όσον αφορά το πετρέλαιο, έχει βρεθεί λύση σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και η επιστροφή του ΕΦΚ θα υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη συνολική φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, με μειώσεις ΦΠΑ, μείωση φορολογικών συντελεστών και πολιτικές που, όπως υποστηρίζεται, βασίζονται σε πραγματικά έσοδα και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Σχετικά με ενδεχόμενη νέα πρόσκληση του πρωθυπουργού για τους αγρότες, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε αρχικά ότι «η διαφορά μας με τους άλλους, είναι ότι εμείς δίνουμε πραγματικά από λεφτά που υπάρχουν και δημιουργούνται ως έσοδα από την πολιτική μας. Όλοι οι υπόλοιποι, που πάνε στα μπλόκα, που ανεβαίνουν στα τρακτέρ, που βγάζουν βαρύγδουπες ανακοινώσεις, τάζουν από λεφτά που δεν υπάρχουν ή αυτά που τάζουν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη χώρα».

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε, όπως και κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να σκέφτεται έτσι, είμαστε μια κυβέρνηση που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όσο σεβόμαστε κάθε λογική διεκδίκηση των αγροτών, άλλο τόσο οφείλουμε να σεβαστούμε το ιερό αίτημα των πολιτών να μην ταλαιπωρούνται». Για τα ευρήματα δημοσκοπήσεων, όπου κάποιοι λένε «ότι δεν τους ενοχλεί το μπλόκο», ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η διατύπωση των ερωτημάτων στις δημοσκοπήσεις παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς άλλο είναι να δηλώνει κάποιος θεωρητικά τη στήριξή του στους αγρότες και άλλο να βιώνει στην πράξη την ταλαιπωρία, όπως πολύωρες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Αντίστοιχα, όλοι επιθυμούν αυξήσεις συντάξεων, αλλά όχι μέσω αύξησης φόρων. Η ουσία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, βρίσκεται στην ισορροπία μεταξύ κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής ευθύνης, είπε και συμπλήρωσε πως «η πολιτική, όπως έχει ειπωθεί πολύ πριν από εμάς, είναι η τέχνη του εφικτού».

Με αναφορά στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επεσήμανε ότι η σημερινή κυβέρνηση διαφέρει από προηγούμενες γιατί «έχει δημιουργήσει τα έσοδα, σε ένα περιβάλλον αστάθειας, παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, για να μπορούμε να δίνουμε πίσω αυτά που έχει στερηθεί ο κόσμος».

Σχετικά με το αν η κυβέρνηση συνομιλεί με τους αγρότες «η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε να βρεθεί μια λύση. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους, το συντομότερο δυνατό, σε επίπεδο εκπροσώπησης πανελλαδικής, όπως θέλει και ο υπουργός και το έχει εκφράσει και μίλησε και πριν από λίγο στην τηλεόραση».

Τόνισε ότι οι αγρότες δεν κινητοποιούνται από χόμπι, αλλά από ανάγκη, και ότι η κυβέρνηση, χωρίς να κοροϊδεύει, προσπαθεί να επιστρέψει όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να επιβαρύνει τις επόμενες γενιές. Η έκκληση είναι να μην ταλαιπωρηθεί η κοινωνία, ειδικά τις γιορτές, και να δοθεί λύση μέσα από ουσιαστικό διάλογο.

Σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του κ. Καιρίδη και του κ. Δαβάκη, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ενώ «την στιγμή που η Ελλάδα ψηλώνει ουσιαστικά και δυναμώνει όσο ποτέ στην ιστορία της, είναι ασύλληπτη η δυναμική που αποκτά η χώρα μας με όλους αυτούς τους εξοπλισμούς που προωθούνται και υλοποιούνται επί των ημερών του Κ. Μητσοτάκη. Τη στιγμή που θα έπρεπε να συζητάμε αυτό, δυστυχώς συζητάμε κάποια άλλα πράγματα».

Ελληνοτουρκικά

Για τα τουρκικά αεροσκάφη που μπαίνουν οπλισμένα στο Αιγαίο, τόνισε ότι «επειδή κάποιοι αντιμετωπίζουν την εξωτερική πολιτική με αφέλεια και με προχειρότητα και με όρους αντιπολιτευτικούς, η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε πιο ταραγμένους καιρούς και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει καταφέρει και συνομιλεί με την γείτονα χώρα, αλλά και δεν υποχωρεί, ούτε κατ΄ ελάχιστον και αντιθέτως ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση αυτή».

«Η σχέση Ελλάδας – Ισραήλ δεν γίνεται εις βάρος τρίτων χωρών»

Σχετικά με την πληροφορία για συγκρότηση ταχείας δύναμης Ελλάδας- Ισραήλ, είπε ότι αυτά τα σενάρια είναι ανακριβή και διαψεύδονται κατηγορηματικά. «Η στρατηγική σχέση μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ δεν στρέφεται εναντίον τρίτων και προφανώς το ίδιο ισχύει και για την τριμερή συνεργασία, Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, η οποία είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αρχές. Άλλωστε η χώρα μας έχει αποδείξει ότι εργάζεται για την σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη στην περιοχή».

