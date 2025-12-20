search
20.12.2025 14:36

Θεοδωρικάκος: «Εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς» – «Πρώτο βήμα η χρηματοδότηση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων με 3,63 εκατ. ευρώ»

20.12.2025 14:36
THEODORIKAKOS NEW

Την απόφαση χρηματοδότησης με 3,63 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς στην Ελλάδα (Hellenic Chips Competence Centre – HCCC) υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός έργου με στρατηγική σημασία για τη βιομηχανική και τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας.

Με την απόφαση αυτή, το υπουργείο Ανάπτυξης εντάσσει το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», τοποθετώντας την χώρα με ενεργό τρόπο στον χάρτη του κρίσιμου τομέα των ημιαγωγών.

Το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών αποτελεί μια ευρεία εθνική σύμπραξη, που συντονίζεται από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA) με τη συνεργασία δεκαπέντε πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Θα αποτελέσει κόμβο έρευνας, καινοτομίας και κατάρτισης, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας με μεταφορά τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε υποδομές υψηλής ισχύος και με την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το έργο αποτελεί τμήμα ευρύτερης στρατηγικής του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα μικροκυκλώματα και την προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ημιαγωγούς. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπέγραψε την ένταξη της Ελλάδας στη Συμμαχία Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Chips Act II, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τους ημιαγωγούς.

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Στον πυρήνα του νέου παραγωγικού μοντέλου που υλοποιούμε για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, βρίσκονται οι νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες. Με τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς, επενδύουμε στο ταλέντο των Ελλήνων -διαίτερα των νέων- και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό και διεθνή τεχνολογικό χάρτη».

