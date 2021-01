Ρίχνει ξανά λάδι στη φωτιά ο Τραμπ: Αυτά συμβαίνουν όταν κλέβουν μεγάλη νίκη από πατριώτες

Ο Τραμπ συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος νωρίτερα είχε καλέσει τους διαδηλωτές που είχαν εισβάλλει στο Καπιτώλιο να αποχωρήσουν ειρηνικά.

Συγκεκριμένα, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Twitter ότι «αυτά είναι τα πράγματα που συμβαίνουν όταν μια ιερή μεγάλη νίκη τόσο βίαια και χυδαία αρπάζεται από σπουδαίους πατριώτες, που τους συμπεριφέρονται άσχημε και άδικα για τόσο καιρό. Επιστρέψτε στα σπίτια σας με αγάπη και εν ειρήνη. Να θυμάστε αυτή τη μέρα για πάντα».

These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever!