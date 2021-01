Σοκαριστική εντολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παγώνει τα social media όλων των διπλωματών

Σε μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το οποίο έδωσε εντολή σε όλους τους διπλωμάτες των ΗΠΑ εκτός Αμερικής, αλλά και σε κορυφαία στελέχη του υπουργείου να παγώσουν όλα τα μηνύματά τους στα social media.

Σύμφωνα με το CNN η εντολή δόθηκε από το γραφείο του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, και επιβάλλει απαγόρευση στο ποστάρισμα στα social media και τη διαγραφή προγραμματισμένων αναρτήσεων.

Η εντολή αυτή συνήθως δίνεται ότι συμβαίνει τρομοκρατική επίθεση ή κάποια μεγάλη φυσική καταστροφή -πχ σεισμός- και έχει ως στόχο να μην υπάρχουν μηνύματα εκτός θέματος στους επίσημους λογαριασμούς των διπλωματών.

Η εντολή επιβάλλει ουσιαστικά «σιγή ασυρμάτου» σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ οι οποίες δέχονται βροχή αιτημάτων για σχόλια για τα βίαια γεγονότα στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον.

Σημειώνεται ότι ο Πομπέο με σχόλιό του στο Twitter καταδίκασε την εισβολή στο Καπιτώλιο λέγοντας ότι «η ανομία και τα επεισόδια είναι πάντα απαράδεκτα. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες και πάντα υποστήριζα το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης.

Αλλά η βία και το να βάζεις σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων, μαζί και αυτών που έχουν την ευθύνη της ασφάλειάς μας, είναι απαράδεκτο. Πρέπει σύντομα να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους εγκληματίες που προκάλεσαν τα επεισόδια. Η Αμερική είναι καλύτερη από αυτό που είδαμε σήμερα στο μέρος όπου υπηρέτησα ως μέλος του Κογκρέσου και είδα τη δημοκρατία στα καλύτερά της».

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes.