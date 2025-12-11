Σε εξέλιξη συνάντηση Χατζηδάκη – Τσιάρα με αγρότες από την Κρήτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη συνάντηση συμμετέχουν περίπου 15 μέλη αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη την Κρήτη και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

«Θέλουμε να δούμε πραγματικά, αν σε όλα αυτά τα αιτήματα που έχουμε στείλει κατά καιρούς, έχουν λύσεις ώστε να τις δημοσιοποιήσουν με ΦΕΚ. Αν δεν βρεθούν λύσεις θεωρώ ότι αποδείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

«Πρέπει να πληρωθούν τα νόμιμα δικαιώματα των παραγωγών», συμπλήρωσε ο ίδιος τονίζοντας πως βασικό αίτημα είναι η πληρωμή όλων των κτηνοτρόφων, με τα στρέμματα που δικαιούνται, μέσω της τεχνικής λύσης.

«Μετά την κορύφωση των κινητοποιήσεων τη Δευτέρα και την πίεση που ασκήσαμε όλες αυτές τις μέρες, ζητήθηκε το ραντεβού από την Περιφέρεια. Εάν υπάρξει από την πλευρά της κυβέρνησης διάθεση να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύση θεωρώ ότι θα πετύχουμε όσα θέλουμε», σχολίασε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου, Μανώλης Ορφανουδάκης.

Ο ίδιος τόνισε πως οι αντιπροσωπεία των αγορτοκτηνοτρόφων θα ζητήσει να γίνει η πληρωμή των κτηνοτρόφων με έναν τρόπο που θα τους ικανοποιεί τους κτηνοτρόφους και θα θέσει και τα σοβαρά ζητήματα της φυτικής παραγωγής. «Βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειες. Όλο το καλοκαίρι δεν μπορούσαμε να πράξουμε προϊόντα λόγω τη έλλειψης του νερού, ενώ και το κόστος παραγωγής που είναι τεράστιο», δήλωσε.

Οι παραγωγοί του νησιού τηρούν στάση αναμονής και απέφυγαν να κάνουν εκτιμήσεις για την έκβαση της συνάντησης και τόνισαν ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που οδηγούν σε αφανισμό τον πρωτογενή τομέα του νησιού.

Αποχώρησαν οι αγρότες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Έληξε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, ο αποκλεισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του γραφείου της ΑΑΔΕ, στο Ηράκλειο από τους αγροτοκτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους της Ανατολικής Κρήτης και του ανατολικού Ρεθύμνου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε σε ένδειξη καλής θέλησης λόγω και της συνάντησης της αντιπροσωπείας από την Κρήτη με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, να άρει τον αποκλεισμό των δύο δημοσίων κτιρίων.

