Αντιγήρανση: Αυτά τα φρούτα «σταματούν» τον χρόνο!

Τα εσπεριδοειδή, αγαπημένα φρούτα μικρών και μεγάλων, χάρη στην υψηλή διατροφική τους αξία αναστρέφουν την κυτταρική γήρανση, γεμίζουν βιταμίνες το σώμα μας και αποτελούν το ιδανικό φρούτο για να το εντάξουμε στο πρωινό μας.

Δείτε γιατί

Στην κατηγορία των εσπεριδοειδών ανήκουν το πορτοκάλι, το μανταρίνι, το λεμόνι, το λάιμ, το σαγκουίνι, ακόμα και τα λιγότερα γνωστά φρούτα όπως το κίτρο και το περγαμόντο. Όποιο από τα παραπάνω και αν προτιμήσετε να εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή σίγουρα θα καταφέρετε να αναστρέψετε την ταχύτητα της κυτταρικής γήρανσης και να διατηρήσετε υγιές το μυαλό σας.

Το ξέρατε ότι με μόλις ένα πορτοκάλι, έχετε καλύψει έως και δύο φορές περισσότερο την ημερήσια πρόσληψη που χρειάζεστε σε βιταμίνη C, ενώ με μόλις ένα μανταρίνι έχετε καλύψει πλήρως τις ημερήσιες ανάγκες του σώματός σας για βιταμίνη C; Η βιταμίνη C, ένα από τα πιο βασικά συστατικά του σώματός μας, θωρακίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, επιδιορθώνει τα κύτταρα και βοηθά στην απορρόφηση σιδήρου.

Τα εσπεριδοειδή είναι επίσης πλούσια σε αντιοξειδωτικά τα οποία συμβάλλουν στην εύρυθμη νοητική λειτουργία, καθώς και την καλή λειτουργία των οστών και των αρθρώσεων . Επίσης μέσω της βιταμίνης C δημιουργείται το κολαγόνο, βασικό δομικό συστατικό του δέρματος, συνδετικού ιστού και οστών. Συγκεκριμένα, η εσπεριτίνη προστατεύει τα κύτταρα ενάντια στη γήρανση. Επιπλέον, έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι πολυφαινόλες που βρίσκονται στα πορτοκάλια διατηρούν το μυαλό σε εγρήγορση και σας κρατούν σε επαγρύπνση ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Επιπλέον, τα εσπεριδοειδή αποτελούν μια ιδανική επιλογή για να ξεκινήσετε την ημέρα σας με την απαιτούμενη ενέργεια. Είναι πλούσια σε φυσικά σάκχαρα και καλύπτουν το 2% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης.

Πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως και όλα τα φρούτα, τα εσπεριδοειδή βοηθούν ακόμα και στα προβλήματα του εντέρου, βελτιώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης και μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τα υψηλά επίπεδα φυλλικού οξέος που περιέχουν τα κάνουν ιδανικά για τις εγκύες, μιας και μόλις ένα πορτοκάλι προσφέρει το 18% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης φυλλικού οξέος.

Πηγή: ygeiamou