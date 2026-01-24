Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή – Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή. Κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες αλλά και αφρικανική σκόνη με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 20 βαθμούς.

Ειδικότερα:

Βροχές-καταιγίδες:

Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική.

Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφόρ :

Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και Τρίτη στο Αιγαίο.

Χιόνια :

Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.

Σαχαριανή σκόνη :

Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα.

Θερμοκρασία:

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, «το σύστημα που φαίνεται να επηρεάζει ξανά την Αττική, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη δυναμική».

Ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0ZnWQ5542TQnBCKgzpQvwfJ4aDAafsJKFz62mnsoA5q1b8v7LbC7nWdB2bdR1G3eQl&show_text=true&width=500

