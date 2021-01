Εποχή Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ αλλάζουν σελίδα με την ελπίδα να επουλωθούν οι πληγές

Αλλάζουν σελίδα οι ΗΠΑ, που εισέρχονται πλέον στην εποχή του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έγινε ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με μπαράζ προεδρικών διαταγμάτων, που «ξηλώνουν» την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, αρχίζει τη θητεία του στο Λευκό Οίκο.

«Είναι η ημέρα της Αμερικής και της Δημοκρατίας», είπε στην ενωτική του ομιλία ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ορκίστηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υπόσχεση να τελειώσει έναν "απολίτιστο πόλεμο" σε μια βαθιά διαιρεμένη χώρα που κλονίζεται από μια καλπάζουσα πανδημία κορωνοϊού που έχει σκοτώσει περισσότερους από 400.000 Αμερικανούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο στρατιωτικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κοντά στην Ουάσινγκτον, συνοδευόμενος από τρεις προκατόχους του, ενώ οι απόρρητοι κωδικοί για την εξουσιοδότηση ενός πυρηνικού πλήγματος από τις ΗΠΑ του παραδόθηκαν, όπως προβλεπόταν.

President Biden & Vice President Harris, along with former presidents and first ladies, at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery - LIVE on C-SPAN https://t.co/xvklJYaA5z#InaugurationDay pic.twitter.com/aQZjTsnqT1 — CSPAN (@cspan) January 20, 2021

Με το Καπιτώλιο των ΗΠΑ περικυκλωμένο από χιλιάδες ένοπλους στρατιώτες δύο εβδομάδες αφότου ένας όχλος το πολιόρκησε, ο Μπάιντεν ορκίστηκε πρόεδρος ενώπιον του Ανώτατου Δικαστή των ΗΠΑ Τζον Ρόμπερτς και έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ σε ηλικία 78 ετών.

"Για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις και να αποκαταστήσουμε την ψυχή και να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Αμερικής απαιτούνται πολύ περισσότερα από λέξεις. Απαιτείται το πιο φευγαλέο από όλα τα πράγματα σε μια δημοκρατία: ενότητα", είπε στον λόγο της ορκωμοσίας του και κάνοντας λογοπαίγνιο με τη φράση civil war είπε πως "πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον απολίτιστο πόλεμο. Αυτόν τον πόλεμο "που βάζει το κόκκινο απέναντι στο μπλε, το αγροτικό απέναντι στο αστικό, το συντηρητικό απέναντι στο φιλελεύθερο. Μπορούμε να το κάνουμε -- αν ανοίξουμε τις ψυχές μας αντί να σκληραίνουμε τις καρδιές μας."

BREAKING: Pres. Biden signs Inauguration Day proclamations including nominations to cabinet positions and sub-cabinet positions.#InaugurationDayhttps://t.co/bKE9RTBadp pic.twitter.com/ds6ODxrllE — Good Morning America (@GMA) January 20, 2021

Μιλώντας στα σκαλοπάτια του Καπιτωλίου, όπου υποστηρικτές του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε μια χαοτική επίθεση που άφησε πέντε νεκρούς και συγκλόνισε όλο τον κόσμο στις 6 Ιανουαρίου, ο Μπάιντεν είπε πως η άνοδός του είναι η απόδειξη πως οι επιτιθέμενοι απέτυχαν να διαταράξουν τη θεμελίωση της αμερικανικής δημοκρατίας.

"Είμαστε εδώ, μερικές ημέρες αφότου ένας αγριεμένος όχλος πίστεψε πως μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη βία για να κάνει να σιωπήσει η θέληση του λαού, να σταματήσει την εργασία στη δημοκρατία μας, να μας απομακρύνει από αυτό το ιερό έδαφος", είπε ο Μπάιντεν. "Δεν συνέβη∙ δεν θα συμβεί ποτέ. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ."

Pres. Joe Biden: "We can see each other not as adversaries but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature."



"Without unity, there is no peace." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/b7RRZLDrGa — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν, Κάμαλα Χάρις, κόρη μεταναστών από την Τζαμάικα και την Ινδία, έγινε η πρώτη μαύρη, η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετά την ορκωμοσία της από την δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Σόνια Σοτομαγιόρ.

President Joe Biden is officially Commander-in-Chief as he participates in the Pass in Review — a long-standing military tradition. #InaugurationDay pic.twitter.com/x2POx6bk3M — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021

Υψηλόβαθμοι Ρεπουμπλικανοί όπως ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και οι ηγέτες του κόμματος στο Κογκρέσο, παρακολούθησαν την ορκωμοσία του Μπάιντεν, μαζί με τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Ου. Μπους και Μπιλ Κλίντον.

Harris and Pence share a moment on the Capitol steps as he departs the scene pic.twitter.com/tTH4ZXqjIu — Manu Raju (@mkraju) January 20, 2021

"Σας δίνω αυτή την υπόσχεση: θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς", είπε. "Και σας υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ το ίδιο σκληρά για εκείνους που δεν με υποστήριξαν όσο και για εκείνους που το έκαναν".

Αν και οι παρατηρήσεις του αναφέρονταν κατά κύριο λόγο σε προβλήματα στο εσωτερικό, ο Μπάιντεν απηύθυνε όπως είπε ένα μήνυμα σε εκείνους που βρίσκονται πέρα από τα σύνορα της Αμερικής, υποσχόμενος να αποκαταστήσει τις συμμαχίες που έσπασε ο Τραμπ, να ηγηθεί και να είναι ένας ισχυρός και άξιος εμπιστοσύνης εταίρος για την ειρήνη, την πρόοδο και την ασφάλεια. Δεν έκανε κάποια ειδική αναφορά σε σημαντικές διενέξεις όπως με τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και την Κίνα.

Μπαράζ προεδρικών διαταγμάτων

Ο Μπάιντεν αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει τέσσερις συνδυαστικές κρίσεις, όπως τις χαρακτήρισαν σύμβουλοί του: την πανδημία, την οικονομική πτώση, την κλιματική αλλαγή και τη φυλετική ανισότητα.

Η θητεία του αρχίζει με μπαράζ προεδρικών διαταγμάτων, όπως η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στην συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που σηματοδοτούν το τέλος εποχής του Ντόναλντ Τραμπ.

President Biden and family have arrived at the White House. pic.twitter.com/slGwBveZqp — Jim Sciutto (@jimsciutto) January 20, 2021

Ο Μπάιντεν επαναφέρει τον λοιμωξιολόγο Αντονι Φάουτσι, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΠΟΥ ήδη από αύριο, ενώ για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, ο Τζο Μπάιντεν υπογράφει διάταγμα που θα καθιστά υποχρεωτική την χρήση μάσκας στα ομοσπονδιακά κτίρια και για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Με διάταγμα θα παραταθεί επίσης το μορατόριουμ για τις εξώσεις και για την αποπληρωμή φοιτητικών ομοσπονδιακών δανείων ως συνδρομή στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ο Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις βασικές του προτεραιότητες, σηματοδοτεί την επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Θα καταργήσει επίσης σειρά μέτρων απορρύθμισης τα οποία ελήφθησαν από τον απερχόμενο πρόεδρο ως προς περιβαλλοντικά θέματα και θα ανακαλέσει την άδεια που δόθηκε από τον Τραμπ για το επίμαχο σχέδιο του πετρελαιαγωγού Keystone XL ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική, θα βρεθεί επίσης στον αντίποδα του Τραμπ, καταργώντας το προεδρικό διάταγμα για την μετανάστευση με το οποίο ο απερχόμενος πρόεδρος απαγόρευσε, τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, την είσοδο πολιτών μίας σειράς, κυρίως μουσουλμανικών, χωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζο Μπάιντεν υπογράφει επίσης πράξη για την διακοπή των εργασιών οικοδόμησης του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό και της χρηματοδότησής του από τον αμυντικό προϋπολογισμό, που προκάλεσε οξείες πολιτικές και δικαστικές διαμάχες κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν θα υποβάλει στο Κογκρέσο νομοσχέδιο για την μετανάστευση, προσφέροντας σε 700.000 ανθρώπους που έφθασαν ως παιδιά παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Dreamers, και σε άλλους παράτυπους μετανάστες δυνατότητα υπηκοότητας υπό όρους και προϋποθέσεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης επιπλέον πόρους για την ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου των συνόρων και ένα σχέδιο χορήγησης βοήθειας στο Σαλβαδόρ, την Γουατεμάλα, την Ονδούρα, χώρες καταγωγής της πλειονότητας των μεταναστών που φτάνουν στις ΗΠΑ, ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μία περίοδο τεσσάρων ετών.

Το τέταρτο μέτωπο είναι η αντιμετώπιση της φυλετικών ανισοτήτων. Ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει διάταγμα που θα δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αξιολογήσουν τις ανισότητες στα προγράμματα και τις πολιτικές τους, δήλωσε η Σούζαν Ράις, υποψήφια διευθύντρια του Συμβουλίου Εσωτερικής Πολιτικής.

Τα μέτρα αυτά θα είναι το πρώτο κύμα και θα ακολουθήσουν διατάγματα και προεδρικές πράξεις τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τα μέλη του επιτελείου του Τζο Μπάιντεν.

Η Αμερική επιστρέφει

Το μήνυμα του νέου Προέδρου στη διεθνή κοινότητα είναι «Η Αμερική επιστρέφει και μπορείτε να βασιστείτε πάνω της». Μέρα ανακούφισης στην Ευρώπη, ανησυχίας στη Μόσχα, αλλά και μέρα αγωνίας για την Τουρκία, καθώς ο νέος υπουργός εξωτερικών δε μάσησε τα λόγια του αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Τουρκίας λέγοντας ότι η συμπεριφορά της είναι πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρωθυπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πολλών χωρών χαιρέτισαν τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την «ανυπομονησία» τους να συνεργαστούν με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.