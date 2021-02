Χιονισμένη Αθήνα: Η χαρά του Νορβηγού πρέσβη που έκανε σκι στους δρόμους (Video)

Όσοι Σκανδιναβοί ζουν στην Αθήνα τις μέρες αυτές, πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι. Από το χιόνι και τις χαμηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να νιώθουν σαν το σπίτι τους. Εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε ο πρέσβης της Νορβηγίας ο κ. Φρόντε Οβερλαντ Αντερσεν ο οποίος πριν πάει στην πρεσβεία σήμερα το πρωί είπε να το γιορτάσει.



Φόρεσε λοιπόν τα σκι του και κατέβηκε τον μεγάλο χιονισμένο λόφο της Φιλοθέης, ψηλά, με απίστευτη χάρη και δεξιοτεχνία. Όπως θα δείτε και στο βίντεο ο Νορβηγός πρέσβης ξέρει πολύ καλό σκι και δεν τρομάζει με τις στροφές και τις δυσκολίες της κατάβασης.

#Athens is not a problem! My colleague Marit arriving at the Norwegian embassy this morning! Way to go pic.twitter.com/lIMtFqN2nP