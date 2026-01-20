Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο νεαροί από την Αθήνα λόγω της έντονης χιονόπτωσης

Δύο νεαροί εγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας σε δασικό δρόμο που οδηγεί προς το καταφύγιο της Δίρφυς, στην Εύβοια, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή.

Σύμφωνα με το evima, oι νεαροί, κινούμενοι με το αυτοκίνητό τους, αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν φτάσουν στο καταφύγιο, καθώς η ποσότητα του χιονιού καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της πορείας τους.

Σήμερα τα ξημερώματα επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας, ενημερώνοντας για τον εγκλωβισμό τους και ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και εθελοντών, οι οποίοι επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο, προκειμένου να προσεγγίσουν το όχημα.

Οι δύο νεαροί λόγω του τσουχτερού κρύου βρίσκονται στο καταφύγιο.

Οπως μας εξηγεί ειδικός του καταφυγίου που γνωρίζει την περιοχή: έχει βάλει χιόνι από εχθές στο συγκεκριμένο σημείο όχι όμως πολύ, αλλά επειδή έχει βοριά το λίγο χιόνι το παγώνει – και αν δεν έχεις τα υλικά σου και γνώση μπορεί να κολλήσεις.

