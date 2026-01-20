search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 12:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 10:09

Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο νεαροί από την Αθήνα λόγω της έντονης χιονόπτωσης

20.01.2026 10:09
xioni new

Δύο νεαροί εγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας σε δασικό δρόμο που οδηγεί προς το καταφύγιο της Δίρφυς, στην Εύβοια, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή.

Σύμφωνα με το evima, oι νεαροί, κινούμενοι με το αυτοκίνητό τους, αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν φτάσουν στο καταφύγιο, καθώς η ποσότητα του χιονιού καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της πορείας τους.

Σήμερα τα ξημερώματα επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας, ενημερώνοντας για τον εγκλωβισμό τους και ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και εθελοντών, οι οποίοι επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο, προκειμένου να προσεγγίσουν το όχημα.

Οι δύο νεαροί λόγω του τσουχτερού κρύου βρίσκονται στο καταφύγιο.

Οπως μας εξηγεί ειδικός του καταφυγίου που γνωρίζει την περιοχή: έχει βάλει χιόνι από εχθές στο συγκεκριμένο σημείο όχι όμως πολύ, αλλά επειδή έχει βοριά το λίγο χιόνι το παγώνει – και αν δεν έχεις τα υλικά σου και γνώση μπορεί να κολλήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σε απόγνωση οι ψαράδες του Β. Αιγαίου για τη θαλάσσια βλέννα από τον Ελλήσποντο – Ακόμη να αποζημιωθούν

Βόλος: Συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος… για 8η φορά

Εξαφάνιση Λόρα: Οι αυτοτραυματισμοί, τα σημάδια και οι μαρτυρίες – «Την άφηναν πολύ συχνά μόνη της, έψαχνε δουλειά» (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
odontotos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Νέα διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρατήρια έκλεβαν καύσιμα με «πειραγμένες» αντλίες – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, πληροφορίες για δέκα συλλήψεις

schiffer-valentino-new
LIFESTYLE

Η Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά τον Βαλεντίνο

kairos_vroxi_2711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Προειδοποίηση και για την Αττική

diethnis amnistia new
ΚΟΣΜΟΣ

Η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας καλεί την Ευρώπη να σταματήσει να «κατευνάζει» τον Τραμπ – «Προστατέψτε τους διεθνείς κανόνες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 12:24
odontotos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Νέα διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρατήρια έκλεβαν καύσιμα με «πειραγμένες» αντλίες – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, πληροφορίες για δέκα συλλήψεις

schiffer-valentino-new
LIFESTYLE

Η Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά τον Βαλεντίνο

1 / 3