Σύγκρουση Πλακιά – Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

Ανοιχτή σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και τον Φοίβο Δεληβοριά, με αφορμή τη δημόσια στήριξη του τραγουδοποιού προς τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που αποστασιοποιούνται από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Νίκος Πλακιάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του καλλιτέχνη, καταλογίζοντάς του ευθύνη για σοβαρά νομικά προβλήματα που –όπως υποστηρίζει– δημιουργήθηκαν από τα έσοδα συναυλίας που είχε διοργανωθεί στο παρελθόν.

Η ανάρτηση Δεληβοριά και η δημόσια τοποθέτηση

Αφορμή για τη σύγκρουση αποτέλεσε ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, ο οποίος, με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων που κρατά αποστάσεις από την ίδια και το υπό διαμόρφωση πολιτικό της εγχείρημα.

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση Πλακιά

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε δημόσια, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση του καλλιτέχνη, με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο. Αρχικά διερωτήθηκε:

«Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριά, τότε που σας είπα να μην κάνετε τη συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση;».

Στη συνέχεια προχώρησε σε βαρύτατες αιχμές, καταλογίζοντας στον Δεληβοριά –και σε άλλους καλλιτέχνες που συμμετείχαν– «μεγάλο μερίδιο ευθύνης» για τα νομικά εμπόδια που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων:

«Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία, αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας».

Ο Νίκος Πλακιάς επανέφερε και παλαιότερα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι είχαν προσκομιστεί τότε 30 υπογραφές συγγενών που ζητούσαν να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία, χωρίς αποτέλεσμα.

«Θυμάμαι που είπες: “εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για τη Μαρία”. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη», ανέφερε.

Το ευρύτερο πλαίσιο: οι δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται στο φόντο των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έθεσε ζήτημα «δημόσιας διαβούλευσης» για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, παρότι στη χώρα μας αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα εδώ και δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται ότι η άμβλωση νομιμοποιήθηκε αρχικά με νόμο της Νέας Δημοκρατίας το 1978 και διευρύνθηκε με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986.

«Ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει», είχε δηλώσει η κ. Καρυστιανού, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».

Η κυβερνητική αντίδραση

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις από το πολιτικό σύστημα, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει:

«Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα».

Για το ζήτημα τοποθετήθηκαν στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους, με κοινό παρονομαστή ότι τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση ή κοινωνική διαβούλευση.

