ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 12:16
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

20.01.2026 10:00

Λήξη συναγερμού για τη… βόμβα στον Real FM

20.01.2026 10:00
PERIPOLIKO

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το πρωί της Τρίτης (20/01) στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM στο Μαρούσι μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 09:06 ακριβώς με τον καλούντα να μην δίνει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, λέγοντας αορίστως πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Οι ιθύνοντες του σταθμού κάλεσαν αμέσως την Αστυνομία και κινηθηκαν δυνάμεις προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτοψία, ενώ έφτασαν και στελέχη του ΤΕΕΜ.

Τελικά δεν βρέθηκε βόμβα, οπότε οι εργαζόμενοι του σταθμού επέστρεψαν στις θέσεις τους.

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

