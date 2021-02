Μιανμάρ: Η χούντα άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών – Νεκρός ανήλικος με σφαίρα στο κεφάλι

Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν σήμερα στο Μανταλέι, στην κεντρική Μιανμάρ, από πυρά των δυνάμεων επιβολής του νόμου, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης κατά της στρατιωτικής χούντας, στα πιο αιματηρά επεισόδια μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου.

Εκατοντάδες αστυνομικοί και στρατιώτες αναπτύχθηκαν σε ένα ναυπηγείο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, εγείροντας φόβους για συλλήψεις εργαζομένων που είχαν κινητοποιηθεί κατά του πραξικοπήματος. Διαδηλωτές χτυπούσαν κατσαρολικά σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις συλλήψεις, ενώ ορισμένοι πέταξαν αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας, η οποία στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας εξ αυτών είναι ανήλικος, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 30 τραυματίες, «Τα μισά από τα θύματα στοχοθετήθηκαν με πραγματικά πυρά».

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB An injured man is carried by rescue workers after protests against the military coup, in Mandalay, Myanmar, February 20, 2021. REUTERS/Stringer #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/u2oHhgfob9

Η κλιμάκωση της βίας σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον θάνατο μιας 20χρονης διαδηλώτριας, της Μία Τουάτε Τουάτε Κενγκ, η οποία τραυματίστηκε από σφαίρες την 9η Φεβρουαρίου.

Η στρατιωτική χούντα δεν σταματά να εντείνει την πίεση στο κίνημα υπέρ της Δημοκρατίας.

Παρά το γεγονός αυτό, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν εκ νέου σήμερα τους δρόμους της Γιανγκόν, της οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας. Ζητούν την επιστροφή της πολιτικής κυβέρνησης, την απελευθέρωση των κρατουμένων και την κατάργηση του Συντάγματος, που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους στρατιωτικούς.

This is a clinic at 41st Street Night Market in Mandalay. The tortoise door and a thick layer of glass. Break into the clinic. It penetrates even the rear wall. Plz save Myanmar..help us!!#Feb20Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/aSi5GAqjoo