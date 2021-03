Ξήλωσαν γυναίκα πρέσβη επειδή χτυπούσε βάναυσα την οικιακή βοηθό της (Video)

Η πρέσβης των Φιλιππίνων στη Βραζιλία καθαιρέθηκε επειδή ξυλοκοπούσε για μήνες μια από τις οικιακές της βοηθούς στην επίσημη κατοικία της στην Μπραζίλια, ενώ εικόνες από τις επιθέσεις αυτές είχαν ληφθεί από το σύστημα καμερών ασφαλείας και προβλήθηκαν από ειδησεογραφικά μέσα.

Η Μαρίτσου Μάουρο ανεκλήθη στη Μανίλα στα τέλη της περσινής χρονιάς μετά την μετάδοση από το βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews εικόνων από κάμερες του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια περιόδου οκτώ μηνών και δείχνουν διάφορες κακοποιήσεις που υπέστη η οικιακή της βοηθός, η οποία είναι επίσης Φιλιππινέζα.

Η διπλωμάτης παύθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο πρόεδρος της χώρας Ροντρίγκο Ντουτέρτε σε δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση.

"Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται. Αν δεν τους υπακούει κάποιος παίρνει ένα ρίσκο. Αν τα πράγματα πάνε στραβά, δεν θα αστοχήσω", προειδοποίησε ο πρόεδρος Ντουτέρτε.

WATCH: Footage shows Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro mistreating her Filipina household helper.



The Department of Foreign Affairs recalled Mauro to explain her behavior. https://t.co/xffqKzmLV8



@GloboNews pic.twitter.com/N4ozhkYzAI